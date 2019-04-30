Кроссовер Changan CS75 в старом кузове получил салон от рестайлинговой модели

Кроссовер Changan CS75 кардинально преобразился, получив новую оптику, бамперы и интерьер

Наряду с обновленным и дореформенным «семьдесят пятым» компания Changan будет продавать «сплав» этих версий. Особый кросс предложат только с одним мотором.

Паркетник Changan CS75 вышел на китайский рынок еще в 2014-м. Весной прошлого года модель кардинально преобразилась: кросс получил новые оптику, бамперы и радиаторную решетку, интерьер также полностью перекроили. Однако, как это часто бывает в Поднебесной, дореформенную модель в отставку не отправили – ее продают одновременно с рестайлинговым SUV. А во вторник, 30 апреля, в КНР стартует особая версия CS75.

Новый вариант исполнения CS75 – это старый кузов и салон от модели образца 2018 года. Причем и внешне, и внутри такой кроссовер все же немного отличается от других модификаций. Так, у спецверсии расположенная на решетке плашка с названием марки выполнена в черном цвете, а не покрыта хромом, как у дореформенной машины пятилетней давности.

В салоне такие же передняя панель и мультимедийная система с «парящим» тачскрином, как у CS75-2018, но «приборка» — с аналоговыми шкалами (между ними появился большой цветной экран), хотя у прошлогоднего кроссовера она полностью цифровая.

В списке оборудования новой версии также значатся система помощи при спуске, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, круиз-контроль, камера заднего вида, электрорегулировки водительского сиденья.

Особый Changan CS75 оснащен бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 178 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением. Такой же двигатель положен и другим версиям CS75 (и с новым, и с прежним дизайном), но вместо 7DCT у остальных модификаций – 6АКП. Привод у машин с мотором 1.5 – только передний. Для дореформенного CS75 образца 2014 года еще предусмотрены двигатель 1.8T (177 л.с.), 6АКП и полный привод, а у паркетника с новым дизайном есть подзаряжаемая гибридная версия.

Отметим, обновление не остановило падение продаж «семьдесят пятого» в Китае: в 2018-м было реализовано 140 293 паркетника, что на 41% меньше, чем годом ранее. В январе-марте 2019-го выбор на модели остановили 41 620 клиентов – на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Между тем совсем недавно компания Changan рассекретила еще одну модель с индексом CS75, только уже с приставкой Plus: у этого кросса совсем другой дизайн.

В России представлен «семьдесят пятый» образца 2014 года. Ранее у нас продавали паркетник со 163-сильным мотором 1.8, но в 2019-м мощность двигателя для РФ урезали до налоговыгодных 150 л.с. Коробка одна – шестиступенчатый «автомат», россиянам предлагаются машины как с передним, так и с полным приводом. По предварительным данным, Changan планирует привезти к нам SUV, который был обновлен в прошлом году.

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