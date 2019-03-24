Рынок автомобилей класса “Люкс” в феврале упал на 25%

Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury по итогам февраля 2019 года составил 75 единиц, что на 25,7% меньше, чем год назад

Бестселлером здесь традиционно является Mercedes-Benz Maybach S-Class – в феврале на эту модель пришлось более 57% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 43 экземплярам. На второй строчке с результатом в 17 автомобилей расположилась марка Bentley, на третьей – Lamborghini (6 шт.). Также в прошлом месяце в России было куплено 4 новых автомобиля Rolls-Royce, 3 – Maserati, по одному – Aston Martin и Ferrari.

Свыше половины новых люксовых автомобилей в последний месяц зимы приобрели москвичи – 43 единицы. В Санкт-Петербурге и Московской области этот показатель составил 7 и 6 экземпляров соответственно. По две таких машины встали на учет в Самарской и Кировской областях. Жители 15 субъектов РФ купили по одному автомобилю сегмента Luxury.

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что по итогам двух месяцев 2019 года рынок новых люксовых машин тоже показывает отрицательную динамику. Так, его объем за этот период составил 144 единицы – на 16,3% меньше, чем в январе – феврале прошлого года.

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