Geely Motors продлевает выгодные условия на покупку Geely Atlas по программе Trade-in

В целях поддержки российских клиентов в связи с увеличением ставок утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года Geely Motors объявляет о продлении специального предложения на покупку кроссовера Geely Atlas – бестселлера бренда в России до конца декабря

Компания приняла решение увеличить срок действия программы, активной с ноября во всех дилерских центрах Geely Motors, до конца 2019 года. Осталось чуть более месяца, чтобы успеть купить флагманский кроссовер на максимально привлекательных условиях!

До того, как на российских автомобилистов ляжет дополнительная нагрузка в виде повышения ставок утилизационного сбора, Geely Motors предлагает своим клиентам уникальное предложение, которое позволит получить максимальную выгоду при покупке кроссовера Geely Atlas. При использовании программы Trade-in покупатели смогут получить максимальную скидку на покупку модели Geely Atlas 2019 года выпуска в размере до 170 000 рублей (с учетом НДС) и стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля любой марки и приобретаемого кроссовера Geely Atlas.

Geely Atlas является одним из самых продаваемых кроссоверов в России. По итогам 10 месяцев 2019 года Geely Atlas продолжает удерживать лидерство по продажам среди автомобильных брендов из Поднебесной. Новая программа Trade-in позволит клиентам приобрести Geely Atlas по выгодным условиям, а компании – сохранить стабильный рост продаж на фоне падения российского рынка. Результаты продаж по-прежнему остаются на высоком уровне: общий объем продаж Geely в период с января по октябрь 2019 года составил 7260 единиц, что на 212,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2320 единиц).

С августа 2019 года в автомобили Geely Atlas устанавливается мультимедийная система Яндекс.Авто, которая сочетает в себе функции голосового помощника, онлайн-навигатора и интеллектуальной системы управления автомобилем. Спрос на кроссоверы Geely Atlas в России также заметно вырос благодаря этому нововведению.

Помимо прочего, при покупке Geely Atlas, Emgrand X7 или Emgrand 7 на каждый из этих автомобилей действует гарантия 5 лет или до 150 000 км пробега. До конца года действует акция «Зимняя резина в подарок». По ее условиям, при покупке любого нового автомобиля Geely покупатель получает комплект зимних шин в подарок.