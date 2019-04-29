Новокрымский проезд в Москве закрыли для проезда транспорта из‑за подтопления

Движение транспорта полностью прекращено в Новокрымском проезде и частично ограничено на улице Остоженка в Москве из-за подтопления, причину подтопления сейчас устанавливают специалисты, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.
«В 21:35 произошло подтопление проезжей части Новокрымского проезда, в связи с этим полностью перекрыто движение транспорта по Новокрымскому проезду и частично по улице Остоженка. Просим выбирать альтернативные маршруты объезда», – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что сейчас устанавливаются причины подтопления.
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