Один из крупнейших международных перевозчиков пополнил свой автопарк новыми грузовиками MAN

С апреля 2019 года Группа Компаний Д-Транс, являясь членом Ассоциации Международных автоперевозчиков, первая в истории осуществляет перевозки грузов в рамках конвенции МДП из самых отдаленных территорий КНР. За 2019 год было осуществлено более 500 рейсов, как в Россию, так и в страны ЕС и Турцию. Преодолеваются беспрецедентные расстояния, в условиях которых надежность автомобиля, сохранность груза и безопасность водителя выходят на новый уровень. За один рейс из Европы в Китай и обратно в Европу автопоезд Группы Компаний Д-Транс проходит около 30 000 километров.
Чтобы гарантировать сохранность груза и исполнение сроков доставки, Д-Транс обращает внимание на тягачи в северном исполнении, оборудованные ретардером, так как автомобили компании теперь в ежедневном режиме преодолевают горные перевалы в условиях сорокаградусных сибирских морозов. А в связи с недавним открытием дочернего предприятия в Китае, Группа Компаний Д-Транс еще и строит планы существенного увеличения автопарка для покорения все новых маршрутов Китай–Европа–Китай.
Именно поэтому партнерство двух известных на российском рынке брендов перешло на следующий уровень сотрудничества. Группа Компаний Д-Транс сотрудничает с MAN с 2006 года. Новая партия в 82 тягача была приобретена при поддержке лизинговой компании «МАН Финансовые Услуги». Более всего партнерство с MAN привлекло своей надежностью, доверительностью и гибкостью, уверенностью в решении почти нерешаемых задач.
На седельных тягачах MAN TGX 18.400 4X2 BLS, приобретенных Группой Компаний Д-Транс, установлены 400-сильные двигатели MAN D2066LF41 экологического стандарта Euro-5 и 16-и ступенчатые коробки передач ZF 16 S 223 DD.
Выбирая комплектацию седельных тягачей, заказчик позаботился о комфорте водителей. Данные тягачи имеют комфортабельную 2-спальную кабину, 2 бака общим объемом 1380 литров, оснащены всем необходимым оборудованием для международных и внутрироссийских перевозок на дальние расстояния. На всех тягачах используется кабина XLX с высокой крышей. Ширина кабины — 2440 мм, длина — 2280 мм, внутренняя высота над местом водителя и пассажира – 1940 мм. Водительские сиденья оснащены подлокотниками, двери — электростеклоподъемниками. Есть холодильник под спальным местом. Среди оборудования — дополнительный воздушный отопитель EBER-SPECHER D4S, кондиционер, R134a с ручным управлением, дополнительная теплоизоляция кабины NORDIC для работы при низких температурах.
Все седельные тягачи для Группы компаний Д-Транс из поставки 2019 года оснащены новейшей телематикой MAN Pride, которая внедрена в коммерческую эксплуатацию в начале лета минувшего года и сейчас активно набирает популярность среди клиентов «МАН Трак энд Бас РУС».
В Группе Компаний Д-Транс была произведена замена части конкурентной техники на технику MAN. Высокое качество техники и столь же высокие стандарты обслуживания — вот главные аргументы в пользу немецкого бренда. Сервисные партнеры MAN расположены по всей географии перевозок Группы Компаний Д-Транс — Россия, Белоруссия, Польша, Германия и другие европейские страны.
«Каждый эффективный руководитель мечтает иметь в своем арсенале средства работы повышающие его продуктивность. Приобретение пятисотого автомобиля, подобного седельным тягачам MAN, заставляет гордиться достижениями своего коллектива и ставит перед компанией новые цели», — комментирует Валерий Васильевич Демчук, Президент Группы Компаний Д-Транс.
C 2014 года www.amsrus.ru
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