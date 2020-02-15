Один из крупнейших международных перевозчиков пополнил свой автопарк новыми грузовиками MAN

82 седельных тягача MAN TGS 18.400 4х2 BLS поставлены для Группы компаний Д-Транс в 2019 году

Телематика MAN для всех новых MAN группы компаний Д-Транс обеспечивает надежный контроль ключевых логистических параметров в режиме реального времени

Группа Компаний Д-Транс — один из крупнейших на российском рынке поставщиков услуг международных перевозок. За почти 30 лет автомобили группы перевезли более 10 000 000 тонн грузов по таким направлениям, как Россия, Германия, Польша, Чехия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Италия, Франция, Греция, Испания, Бельгия, Голландия, Финляндия, Швеция, Турция и Великобритания

С апреля 2019 года Группа Компаний Д-Транс, являясь членом Ассоциации Международных автоперевозчиков, первая в истории осуществляет перевозки грузов в рамках конвенции МДП из самых отдаленных территорий КНР. За 2019 год было осуществлено более 500 рейсов, как в Россию, так и в страны ЕС и Турцию. Преодолеваются беспрецедентные расстояния, в условиях которых надежность автомобиля, сохранность груза и безопасность водителя выходят на новый уровень. За один рейс из Европы в Китай и обратно в Европу автопоезд Группы Компаний Д-Транс проходит около 30 000 километров.

Чтобы гарантировать сохранность груза и исполнение сроков доставки, Д-Транс обращает внимание на тягачи в северном исполнении, оборудованные ретардером, так как автомобили компании теперь в ежедневном режиме преодолевают горные перевалы в условиях сорокаградусных сибирских морозов. А в связи с недавним открытием дочернего предприятия в Китае, Группа Компаний Д-Транс еще и строит планы существенного увеличения автопарка для покорения все новых маршрутов Китай–Европа–Китай.

Именно поэтому партнерство двух известных на российском рынке брендов перешло на следующий уровень сотрудничества. Группа Компаний Д-Транс сотрудничает с MAN с 2006 года. Новая партия в 82 тягача была приобретена при поддержке лизинговой компании «МАН Финансовые Услуги». Более всего партнерство с MAN привлекло своей надежностью, доверительностью и гибкостью, уверенностью в решении почти нерешаемых задач.

При покупке техники MAN компания руководствовалась следующими факторами:

Надежность и безопасность

Экономичность и широкая сеть сервисных партнеров

Пожелания водителей

На седельных тягачах MAN TGX 18.400 4X2 BLS, приобретенных Группой Компаний Д-Транс, установлены 400-сильные двигатели MAN D2066LF41 экологического стандарта Euro-5 и 16-и ступенчатые коробки передач ZF 16 S 223 DD.

Выбирая комплектацию седельных тягачей, заказчик позаботился о комфорте водителей. Данные тягачи имеют комфортабельную 2-спальную кабину, 2 бака общим объемом 1380 литров, оснащены всем необходимым оборудованием для международных и внутрироссийских перевозок на дальние расстояния. На всех тягачах используется кабина XLX с высокой крышей. Ширина кабины — 2440 мм, длина — 2280 мм, внутренняя высота над местом водителя и пассажира – 1940 мм. Водительские сиденья оснащены подлокотниками, двери — электростеклоподъемниками. Есть холодильник под спальным местом. Среди оборудования — дополнительный воздушный отопитель EBER-SPECHER D4S, кондиционер, R134a с ручным управлением, дополнительная теплоизоляция кабины NORDIC для работы при низких температурах.

Все седельные тягачи для Группы компаний Д-Транс из поставки 2019 года оснащены новейшей телематикой MAN Pride, которая внедрена в коммерческую эксплуатацию в начале лета минувшего года и сейчас активно набирает популярность среди клиентов «МАН Трак энд Бас РУС».

В Группе Компаний Д-Транс была произведена замена части конкурентной техники на технику MAN. Высокое качество техники и столь же высокие стандарты обслуживания — вот главные аргументы в пользу немецкого бренда. Сервисные партнеры MAN расположены по всей географии перевозок Группы Компаний Д-Транс — Россия, Белоруссия, Польша, Германия и другие европейские страны.