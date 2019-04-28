Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus
Апрель 28 21:08 2019

Двигатель от Lexus в российской «ГАЗели» – неординарное и отличное решение

Обычно переустановкой двигателя отличаются спортивные автомобили, производительность которых заметно повышается. Однако в России имеется интересное направление в отечественном тюнинге. Оно заключается в том, что на «ГАЗели» и «Соболи» ставят двигатели V8 от Toyota.

Об одном из таких микроавтобусов рассказал его хозяин. На машину поставили мотор с заводским индексом 3UZ-FE. Он давно зарекомендовал себя надежностью.

Таким агрегатом японский производитель оснащал несколько моделей Lexus. Среди них LS 430, GS 430, CS 430. Кроме того, подобная силовая установка была помещена на Toyota Crown Majesta.

Что касается характеристик, мотор имеет объем в 4,3 литра и мощность 305 лошадиных сил. Величина крутящего момента составляет 441 Нм. Согласитесь, что для микроавтобуса отечественного производства все выглядит внушительно.

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AMSRUS
AMSRUS

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