Тюнинговая «Газель» получила двигатель от Lexus

Двигатель от Lexus в российской «ГАЗели» – неординарное и отличное решение

Обычно переустановкой двигателя отличаются спортивные автомобили, производительность которых заметно повышается. Однако в России имеется интересное направление в отечественном тюнинге. Оно заключается в том, что на «ГАЗели» и «Соболи» ставят двигатели V8 от Toyota.

Об одном из таких микроавтобусов рассказал его хозяин. На машину поставили мотор с заводским индексом 3UZ-FE. Он давно зарекомендовал себя надежностью.

Таким агрегатом японский производитель оснащал несколько моделей Lexus. Среди них LS 430, GS 430, CS 430. Кроме того, подобная силовая установка была помещена на Toyota Crown Majesta.

Что касается характеристик, мотор имеет объем в 4,3 литра и мощность 305 лошадиных сил. Величина крутящего момента составляет 441 Нм. Согласитесь, что для микроавтобуса отечественного производства все выглядит внушительно.

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