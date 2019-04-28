Путин поддержал строительство моста на Владивостокской кольцевой автодороги

Кольцевая автодорога поможет существенно разгрузить от транспорта центр Владивостока

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко поддержал предложение о строительстве моста на остров Русский через остров Елены. Мост станет частью будущей Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).

По словам губернатора, сейчас грузооборот идет через центр Владивостока, и это зачастую приводит к транспортному коллапсу. С учетом нового статуса города как столицы Дальнего Востока в ближайшие годы ожидается увеличение грузооборота портов.

— Если количество грузовых автомобилей вырастет в половину, то движение в центре Владивостока будет полностью парализовано. Чтобы избежать этого и разгрузить город, необходимо перераспределить транзитный поток на другое направление. Я озвучил главе государства эти предложения. Владимир Владимирович их поддержал, — прокомментировал Олег Кожемяко. Его слова приводит пресс-служба администрации Приморского края.

Как напоминает издание «Новости на VL.ru», в 2018 году проект Владивостокской кольцевой автодороги обсудили сначала в правительстве, затем предложили построить китайской корпорации и Внешэкономбанку. Пока денег никто не дал, но зато администрация Владивостока успела начать подготовку проектной документации по всему объекту и объявить публичные обсуждения одной из его частей — застройки участка от Спортивной набережной до улицы Анисимова. В начале апреля министр транспорта Евгений Дитрих во время рабочего визита во Владивосток подтвердил готовность строительства ВКАДа с привлечением федеральных средств.

К осени документация с расчетами первого этапа строительства ВКАДа — моста с Эгершельда на остров Елены — отправится в Минтранс на утверждение. После этого можно будет приступать к разработке проектно-сметной документации. Строить планируется с привлечением средств из федерального и регионального бюджетов, а не полагаясь на инвесторов.

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