Абсолютно новые Skoda Kodiaq и Superb успешно прошли строгие испытания в экстремальных условиях

Мировые премьеры совершенно новых серий Kodiaq и Superb запланированы на эту осень.

В диапазоне температур от -30 °C до почти 50 °C был проведен широкий спектр испытаний, имитирующих 40 лет эксплуатации автомобиля на дорогах до его выпуска на рынок.

Виртуальное тестирование начинается приблизительно за четыре года до выпуска новой модели в дилерские центры.

Новые поколения автомобилей Škoda Superb и Kodiaq успешно завершили интенсивную международную программу испытаний. Чешский автопроизводитель провел испытания обеих моделей перед предстоящими мировыми премьерами, и за два года они проехали более миллиона километров. В процессе тест-драйвов эти автомобили столкнулись с экстремальными температурами, достигая -30 °C на севере Полярного круга и почти 50 °C в пустыне Аризоны. Кроме того, компания Škoda Auto заказала тягачи, чтобы проверить их способность буксировать прицепы по высокогорным дорогам, включая маршрут Гроссглокнер, и провела тесты различных инфраструктур для зарядки вариантов с подключаемой гибридной трансмиссией. С помощью многочисленных дополнительных оценок надежности и материалов на испытательных стендах и в лаборатории, Škoda имитировала 40 лет реальной эксплуатации автомобилей до их выпуска на рынок.

“Мы придерживаемся принципов, заложенных основателями Лаурином и Клементом еще в 1895 году, которые гласят, что только лучшее достаточно хорошо для наших клиентов. По этой причине мы вывели наши автомобили на предельные испытания, моделируя и тестируя все возможные ситуации, с которыми могут столкнуться наши клиенты во время своих поездок. Наши автомобили проезжают более миллиона километров за несколько месяцев, пересекая городские улицы, сельские дороги и автострады, что соответствует расстоянию, которое среднему клиенту понадобилось бы преодолеть в течение 40 лет”, – Йоханнес Нефт, член совета директоров Škoda Auto по техническому развитию

“Перед началом серийного производства мы оцениваем все примерно из 7000 компонентов. Наши программы тщательных испытаний позволяют получить точные данные об отказоустойчивости, долговечности и общем качестве каждой детали. Благодаря этим экстремальным испытаниям мы получаем представление о таких факторах, как термостойкость и даже долговечность лакокрасочных материалов. Мы стремимся определить и внедрить любые необходимые корректировки”.

Флориан Веймар, руководитель отдела обеспечения качества автомобилей Škoda

Обширные испытания для исследования всех аспектов новых моделей следующего поколения проходят в несколько этапов. Первые виртуальные испытания новой модели начинаются примерно за четыре года до ее официального дебюта, в то время как реальные тестовые приводы начинаются примерно через два года. На этом этапе осуществляется тщательное изучение общего качества и надежности автомобиля, охватывая все аспекты, начиная от шасси и кузова и заканчивая силовой установкой и электрическими системами, которые должны обеспечивать надежную работу даже в самых суровых условиях эксплуатации. Кроме того, многие отдельные компоненты и сборочные единицы, такие как новая система DCC Pro и фары TOP LED Matrix, подвергаются испытаниям на специализированных испытательных стендах и в лабораторных условиях.

Противостояние экстремальным условиям: от арктического холода до пустынной жары

Перед своими предстоящими мировыми премьерами новые поколения автомобилей Superb и Kodiaq прошли экстремальные испытания в самых суровых климатических условиях. Автомобили были подвергнуты воздействию температур, опускающихся до -30 °C на севере Полярного круга, а также испытаниям в жарких условиях Испании, Африки и аризонской пустыни, где температура достигала 50 °C. Оценки также позволили выявить тепловые характеристики новой подключаемой гибридной трансмиссии.

Дополнительные аспекты оценки: буксировка и зарядка

На высокогорной трассе Гроссглокнер в Австрийских Альпах новые Superb и Kodiaq успешно продемонстрировали свою способность к буксировке. Эти испытания на крутых горных дорогах с уклонами до 13 ° также позволили собрать важные данные о эффективности торможения и терморегулировании. Учитывая, что обе серии моделей будут доступны в версиях с гибридным приводом и запасом хода на электротяге более 100 километров, Škoda также провела оценку различных вариантов зарядки и доступной инфраструктуры.

После успешного завершения интенсивной программы испытаний обе серии моделей готовы к своим мировым премьерам, которые состоятся в ближайшие недели. Новые поколения автомобилей расширяют уже обширный ассортимент продукции Škoda, который удовлетворяет разнообразным потребностям клиентов по всему миру.