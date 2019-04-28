Panamera исполняется 10 лет: спорткар, автомобиль класса «люкс» и пионер гибридного привода

Более 235 000 экземпляров автомобилей Panamera было реализовано за 10 прошедших лет

Десять лет назад компания Porsche вступила в новый сегмент рынка. В апреле 2009 года производитель спортивных автомобилей представил Panamera – свой первый гран-туризмо. Как ни один другой автомобиль в классе «люкс» эта модель сочетает в себе присущую спорткарам динамику с комфортом и универсальностью седана. Компания Porsche планировала выпускать в год 20 000 таких автомобилей, но Panamera намного превзошел ожидания: за прошедшее время клиентам было передано более 235 000 экземпляров.

«Panamera является носителем технических инноваций, которые позднее нашли свое применение в других моделях, и за прошедшие десять лет этот автомобиль в значительной степени определял историю марки, – говорит Михаэль Штайнер, в прошлом первый руководитель модельного ряда, ныне член правления, отвечающий за исследования и разработки. – Мощные гибридные версии этой модели сегодня прокладывают путь в будущее электромобильности Porsche».

Современное второе поколение модели производится в трех кузовных вариантах на заводе Porsche в Лейпциге. Ответственным за модельный ряд с мая 2018 года является Томас Фримут.

Первый четырехместный прототип Porsche на базе 356

Porsche для четырех человек – эта мысль постоянно занимала умы инженеров Porsche в течение всей более чем 70-летней истории. В 1950-е годы они разработали комфортабельный четырехместный автомобиль на базе модели 356. Этот тип, получивший обозначение 530, имел увеличенную колесную базу, расширенные двери и приподнятую в задней части крышу. Также был разработан четырехместный прототип на базе 911, а в 1980-е годы были созданы удлиненные варианты 928. Ферри Порше использовал один из них как личный автомобиль.

В 1988 году компания Porsche совершила еще одну попытку, представив 989: четырехдверное купе имело в задней части салона достаточно места для двух человек. В движение автомобиль приводил расположенный спереди двигатель V8. Некоторые элементы дизайна 989 были позднее реализованы в 911 поколения 993. Но 989, как и многие подобные концепты до него, тем не менее остался прототипом. По экономическим причинам разработка была прекращена в начале 1992 года.

«Мираж», «Метеор» и «Фантом»: начало истории Panamera

В начале нового тысячелетия компания Porsche провела исследования рынка, изучила конкурентную среду и приняла решение разработать четырехдверный автомобиль с покатой линией крыши. Немаловажную роль при вступлении в класс «люкс» сыграла инициатива в то время председателя правления Венделина Видекинга. Автомобиль должен был отличаться исключительной динамикой, большим простором и типичным для Porsche внешним видом.

Михаэль Мауер, руководитель дизайна Porsche, рассказывает: «Мы хотели создать четырехместный спортивный автомобиль с динамичной, покатой линией крыши и большой задней дверью». В процессе дизайна сформировались три концепции «Мираж», «Метеор» и «Фантом». Мускулистый «Мираж» был ближе всего к появившейся позднее серийной модели. Но в ней использовались элементы всех трех вариантов. Имя автомобиль получил новое: Panamera вдохновлен названием мексиканской гонки на длинные дистанции Carrera Panamericana.

Подъем в Шанхае: мировая премьера в лифте

Первый официальный показ Panamera, состоявшийся 19 апреля 2009 года, был поистине сенсационным: компания Porsche пригласила представителей средств массовой информации со всего мира на пресс-конференцию, которая должна была пройти на 94-м этаже мирового финансового центра в Шанхае. С помощью специально созданных конструкций Panamera был размещен в грузовом лифте. На это у 60 рабочих ушло несколько часов, а для подъема на 400-метровую высоту потребовалась всего одна минута.

Первый Panamera, получивший внутреннее обозначение G1, установил стандарты в своем классе благодаря широкому диапазону между динамикой и комфортом. В его конструкции использовано множество инноваций. Впервые серийная модель класса «люкс» предлагалась с коробкой передач с двумя сцеплениями и системой Start-Stop. Топ-модель Panamera Turbo получила также пневмоподвеску с подключаемым дополнительным объемом и выдвижным задним спойлером. Новая концепция управления и индикации, использованная в гран-туризмо, также определила направление для всех последующих модельных рядов Porsche.

Модельный ряд развивался быстро и непрерывно: автомобили с бензиновыми, дизельными и плагин-гибридными агрегатами, а также с задним или полным приводом развивали мощность от 250 до 550 л.с. Для атмосферных двигателей V6 и V8 поначалу предлагалась шестиступенчатая механическая КПП. Но большинство клиентов делало выбор в пользу семиступенчатой коробки передач Porsche Doppelkupplung (PDK). Модели с дизельным и гибридным приводом предлагались с восьмиступенчатой АКПП с гидротрансформатором.

В ходе обновления, состоявшегося в 2013 году, появился вариант Executive с удлиненной колесной базой. Прежде всего он был ориентирован на клиентов в Китае. Двигатели стали еще мощнее и развивали теперь до 570 л.с. Panamera имеет для Porsche исключительно большое значение: гран-туризмо позволил компании занять свое место в новом сегменте рынка и помог прочно обосноваться на быстро растущем китайском рынке.

Совсем новый: второе поколение с 2016 года

Разработка второго поколения Panamera (G2) проходила в нескольких направлениях: на общей платформе наряду с гран-туризмо с обычной и удлиненной колесной базой был создан третий вариант: Sport Turismo. Его авангардистский дизайн и концепция кузова внесли в 2017 году еще большее разнообразие в сегмент автомобилей класса «люкс». Впервые концепт Sport Turismo был представлен в 2012 на всемирной выставке в Париже. Он был встречен с большим интересом и стал предвестником второго поколения Panamera, мировая премьера которого состоялась 28 июня 2016 года в Берлине.

При неизменно свободном пространстве в салоне поколение G2 стало еще более спортивным и элегантным: более пологая линия крыши, заметный легкий изгиб в задней части, а горизонтальные фонари становятся отличительной особенностью марки. Под спортивной оболочкой скрывается целый ряд инноваций, в том числе новая цифровая концепция управления и индикации. Благодаря таким системам регулировки ходовой части, как трехкамерная пневмоподвеска, система управления задними колесами и электромеханическая система подавления кренов PDCC Sport, автомобили Panamera в равной степени хороши и в повседневных поездках, и на гоночном треке.

Это подтверждает и время прохождения круга Северной петли Нюрбургринга за 7 минут и 38 секунд. Такое время показал заводской гонщик Porsche Ларс Керн на серийном Panamera Turbo. Программа двигателей последовательно совершенствовалась при постоянном росте показателей. Автомобили получали новые двигатели в комбинации с восьмиступенчатой PDK. Мощность начальной модели составляет 330 л.с., а топ-моделью в настоящее время является подключаемый гибрид мощностью 680 л.с.

Гибридные модели с характеристиками суперкара

В 2011 году компания Porsche вместе с Panamera определила свой дальнейший путь в области электромобильности. Panamera S Hybrid является по сегодняшний день самым экономичным Porsche за всю историю компании, несмотря на то, что он стал первым в классе «люкс» автомобилем с параллельным гибридным приводом и мощностью 380 л.с. Двумя годами позже появился Panamera S E-Hybrid – первый подключаемый гибрид в сегменте, который обладал мощностью 416 л.с. и запасом хода на электротяге 36 км.

Во втором поколении Panamera компания Porsche во всех модельных вариантах сделала ставку на концепцию E-Performance: позаимствованная у суперкара 918 Spyder функция усиления (Boost) позволяет добиться спортивных ходовых качеств при одновременно высокой экономичности – как у 462-сильного Panamera 4 E-Hybrid, так и у топ-модели Panamera Turbo S E-Hybrid с суммарной мощностью 680 л.с.