Каждый второй россиянин разговаривает с автомобильным навигатором, а каждый четвертый — ругается с ним

Эксперты СберАвто, сервиса для покупки и продажи авто онлайн, и аналитики медиахолдинга Rambler&Co узнали, доверяют ли россияне навигаторам и для чего чаще всего их используют.

В исследовании приняли участие более 150 тысяч респондентов со всей страны.

Россияне оказались активными пользователями автомобильных навигационных систем. 85% участников опроса используют навигаторы: из них 38% запускают его, если едут по незнакомому маршруту, 23% обращаются за помощью к устройству каждый день, 16% включают в случае, если собираются в дальнюю поездку, а 8% при необходимости объехать пробки. Лишь 15% респондентов совсем не применяют навигационные системы. Чаще всего россияне включают приложение на мобильном устройстве (76%), меньше опрошенных используют отдельный навигационный гаджет (12%) или встроенную в машину панель (4%).

Почти половина водителей строят маршрут только в незнакомом месте (45%). Другие ищут пути объезда (8%), следят за скоростным режимом и камерами на дорогах (7%). Некоторые с помощью навигатора смотрят на загруженность трасс и потом решают, садиться за руль или воспользоваться общественным транспортом (5%).

Более трети водителей (37%) рассчитывают на свои силы во время пути и лишь иногда посматривают на экран. Каждый третий (33%) пристально следит за маршрутом. Четверть (25%) респондентов полагаются исключительно на голосового ассистента, а 5% доверяют вопросы навигации пассажиру на переднем сидении.

Однако только 34% опрошенных следуют всем инструкциям навигатора, в то время как 49% предпочитают перепроверить предложение по маршруту. 11% ориентируются лишь на конечную точку и едут без помощи ассистента, а 6% и вовсе игнорируют систему и едут в ином направлении.

Практически каждый второй (49%) россиянин периодически беседует с электронным штурманом: 23% из всех опрошенных автомобилистов ругаются на систему в случае, если она ошибается с маршрутом или приводит в пробку, 11% комментируют вслух предложенные варианты, 10% обсуждают с навигатором дорожную обстановку, а 5% стараются переиграть помощника и радуются, когда приезжают быстрее своим путем. 51% не разговаривают со своим навигатором.

Кстати, 76% автомобилистов не до конца удовлетворены качеством работы навигатора. Водителям не нравится, что он предлагает запутанный маршрут (38%), поздно сообщает о маневрах (13%), неточно показывает загруженность дорог (7%), плохо ориентируется в дворах (7%), зависает (6%) и не учитывает разметку (5%).