Какие из китайских авто — самые надёжные?

Китайский автопром уже сейчас может соперничать с некоторыми именитыми европейскими марками автомобилей

Автомобили из Поднебесной, бывшие раньше, откровенным хламом, радикально преобразились. Многие из них, особенно тех марок, что сотрудничают с именитыми фирмами, по качеству часто ничем не уступают продукции европейского автопрома.

Кроме того, китайцы буквально нашпиговывают свои машины всеми опциями, которые может предложить мировая автомобильная промышленность, и предлагается всё это за вполне подъёмные суммы.

А какие из китайских автомобилей, представленных в нашей стране, наиболее надёжны и практичны? Это, например, компактный хэтчбек Lifan Smily, выполненный в ретро-стиле, напоминающем Mini Cooper. Весьма прочная машина с удачно решённым вопросом безопасности водителя и пассажиров.

Хорош и бюджетный хэтчбек Chery KIMO. Автомобиль качественно изготовлен и собран, а его крепкая подвеска с высоким клиренсом прекрасно показала себя на российских дорогах. А среди недорогих седанов по качеству лидирует FAW Oley — он надёжен, крепок и обладает высоким уровнем безопасности.

Среди автомобилей классом повыше хорошо зарекомендовал себя седан Geely Emgrand 7. Этот надёжный и прекрасно оснащённый автомобиль полностью соответствует бизнес-классу, в котором он позиционируется.

Наконец, кроссоверы Chery моделей Tiggo 3 и Tiggo 5. Пусть у них нет полного привода, зато качество и богатство оснащения — выше всяких похвал. Не зря же Chery Tiggo 3 почти с момента своего появления в нашей стране остаётся бестселлером марки.

Кстати, обе эти модели получили по итогам краш-тестов EuroNCAP наивысшую оценку — 5 звёзд.

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