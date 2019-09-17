Состоялась премьера нового Porsche Cayenne Coupé

На седьмом по счету фестивале Sportscar Together Day, ставшим традиционным семейным праздником для компании ООО «ПОРШЕ РУССЛАНД» и всех ее клиентов, поклонников и друзей, отметили российскую премьеру Porsche Cayenne Coupé

Мероприятие состоялось на территории гоночного трека Moscow Raceway – колыбели автоспорта и штаб-квартире Центра спортивного вождения Porsche, который отмечает в этом году пятую годовщину с момента основания.

«Sportscar Together Day стал знаковым событием для всех поклонников Porsche в России, и мы очень рады представить наш новый Porsche Cayenne Coupé именно здесь на Moscow Raceway. Мы представляем этот новый автомобиль в его естественной среде обитания – на гоночном треке. Мы убеждены, что эта модель внесет вклад в укрепление позиций Cayenne и предложит российским клиентам именно то, что они особенно ценят: уникальный дизайн с безошибочно узнаваемым силуэтом и безусловные динамические преимущества,» – комментирует Д-р Томас Штэрцель, генеральный директор Porsche в России.

Расписание фестиваля включало тест-драйвы нового Cayenne Coupé и Porsche 911 восьмого поколения. Наряду с Cayenne Coupé модель 911 неизменно восхищает публику как самая знаковая в модельной гамме Porsche. Тест-драйв проходил под контролем сертифицированных инструкторов Центра Вождения Porsche.

Sporstcar Together Day традиционно является местом силы для участников гоночного чемпионата Porsche Sport Challenge. Гости фестиваля смоглинаблюдать за пятым этапом соревнований под музыку моторов и зарядиться незабываемыми эмоциям и потоком адреналина от настоящей спортивной гонки.

Porsche Street Food Bazaar предлагал гостям фестиваля гастрономические сеты, а самые юные поклонники Porsche овладевали навыками водительского мастерства в специальной зоне Porsche Kids Driving School. Привыкать к хорошему нужно с детства.

Центр спортивного вождения Porsche, расположенный на Moscow Raceway активно способствует развитию автоспорта в России. Широкий спектр возможностей Центра позволил добиться впечатляющих результатов. За пять лет своего существования Центр посетило более 21 000 человек, что равно количеству проведенных тест-драйвов. В результате 464 дней сезонной работы участниками ездовых программ было приобретено более 300 автомобилей. С начала 2019 года была представлена новая зимняя ездовая программа – Porsche Ice Experience.

Планируется продолжить практику обучения вождению в зимних условиях и включить в расписание дополнительный ряд программ: Introduction to Porsche Winter, Warm-Up и Master S. Старт запуска программ намечен на 2020 год.