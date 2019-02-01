Новый дилерский центр LADA открылся в Питере

В Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие автосалона «ЛАДА-ЦЕНТР Пулково»

Он начинает свою работу после полного ребрендинга в соответствии с современными требованиями визуальной идентификации LADA.

Новый автоцентр располагает обширным шоу-румом площадью 604 кв.м., что позволяет демонстрировать полный модельный ряд LADA. В сервисных цехах площадью 566 кв.м. действует 14 рабочих постов, обеспечивающих гарантийное и пост гарантийное обслуживание автомобилей. Клиентам «ЛАДА-ЦЕНТР Пулково» предлагается бесплатный кофе, вайфай, в автосалонах предусмотрен детский уголок и комфортная зона ожидания.

«ЛАДА-ЦЕНТР Пулково», а также работающие в Санкт-Петербурге «ЛАДА-ЦЕНТР Юго-Запад» и «ЛАДА-Центр Озерки», входят в состав казахстанского холдинга БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. В 2018 году группа дилеров ЛАДА-ЦЕНТР реализовала в Санкт-Петербурге 5,8 тыс. автомобилей LADA (+33% к показателю 2017 г.), это составило 34,2% совокупных продаж LADA на рынке города.

На сегодня 150 российских дилерских центров LADA из 288 прошли полный ребрендинг и соответствуют новым стандартам Марки. Перемены затронули все сферы: от внешнего облика шоурумов и организации сервисных зон до новых стандартов качества обслуживания и взаимодействия с автовладельцами. Фирменный стиль LADA играет важнейшую роль в создании имиджа Бренда, влияет на его узнаваемость и выстраивает прочную эмоциональную связь с клиентами