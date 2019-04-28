Ford Crown Victoria – мнение владельца

Ford Crown Victoria – мнение владельца
Апрель 28 17:01 2019

Ford Crown Victoria – процесс восстановления, все плюсы и минусы по мнению владельца

Этот Ford Crown Victoria я купил в конце 2015 года. Продавал его какой-то автосервис. Не знаю, как машина у них оказалась. Возможно, хотели восстановить, но не получилось.

Спросили, что я собираюсь с ней делать. Когда ответил, что буду реставрировать, а затем использовать для повседневной езды, очень скептически на меня посмотрели. Главная проблема была в том, что машину продавали с “убитым” двигателем.

Ford_Crown_Victoria

Фото: ABW.BY

Правда, даже он срывал колеса в букс, но все равно было понятно, что мотор при смерти. Хотели за автомобиль 3000 долларов, но сторговались за 1800.

Ford_Crown_Victoria 1

Фото: ABW.BY

Почему все-таки Crown Victoria? Люблю такие автомобили. У меня есть еще 21-я “Волга”.

Ford_Crown_Victoria 2

Фото: ABW.BY

Параллельно с ней был Citroёn BX, но он погиб после того, как пьяный “бээмвист” собрал паровоз. Собственно говоря, Crown Victoria был куплен для замены.

Ford_Crown_Victoria 4

Фото: ABW.BY

После того как автомобилем стало можно пользоваться повседневно, “Волгу” я разобрал. Буду заниматься ее реставрацией. Хочу сделать ретроавтомобиль для участия в ретровыставках, ралли, парадах и подобных мероприятиях.

Ford_Crown_Victoria 5

Фото: ABW.BY

А Crown Victoria после покупки я загнал на СТО, которая специализируется на классических американских автомобилях. В Минске такая есть. Там машина пробыла фактически год.

Ford_Crown_Victoria 6

Фото: ABW.BY

Двигатель здесь V8 на 4,6 литра. Что история с ним затянется надолго, поначалу ничто не предвещало. Специалисты СТО посмотрели и сказали, что надо только поменять ГРМ и отшлифовать коленвал, но затем оказалось, что повело головки.

Далее начали вылезать другие проблемы. Понадобился поршень, затем шатун, потому что его повело, и так далее. Видимо, мотор был основательно перегрет и ездил без масла, потому что стоял новенький поддон. Возможно, старый поддон пробили…

Запчасти я находил, ремонт потихоньку шел, но когда выяснилось, что дальше надо капиталить блок, и было сказано, в какие деньги это обойдется, начал искать другой мотор.

Ford_Crown_Victoria 7

Фото: ABW.BY

И к своему удивлению нашел быстро и всего за 200 долларов, но надо сказать, что мне крупно повезло. Найти двигатель от Crown Victoria в Минске – очень большая удача.

Вообще-то второй мотор – от Lincoln Town Car, но они одинаковые. Причем сам двигатель был настоящий “кот в мешке”. Даже продавец не знал, заводится он или нет. Прокрутили за коленвал – мотор не заклинивший. Больше ничего непонятно. И все же я его купил.

Поменяли привод ГРМ, помпу, масляный насос, набор прокладок, поставили в машину, завели – машина поехала. Если взять затраты на восстановление старого двигателя, покупку этого мотора и его подготовку, в сумме обошлось мне все примерно в 1200 долларов.

Ford_Crown_Victoria 8

Фото: ABW.BY

Расход топлива по городу – 15-16 литров на 100 километров. Одометр не работает, поэтому включал GPS, заливал полный бак и смотрел пробег до следующей заправки.

Ford_Crown_Victoria 9

Фото: ABW.BY

Один человек мне сказал: если покупаешь машину для повседневной городской езды, возьми лучше новый Logan, потому что старый Crown Victoria на ремонтах и бензине разорить может.

Но ведь “Волга” расходует те же 15 литров. Мне не привыкать. А как, кстати, люди ездят на бензиновых Land Cruiser или BMW? Я мог бы купить новый “бюджетник”, но на “корчах” ездить интереснее.

Ford_Crown_Victoria 10

Фото: ABW.BY

С двигателем не повезло, зато посчастливилось с кузовом. Машина 1992 года выпуска. По вздутиям краски видно, что есть коррозия на переднем левом крыле. И пол в багажнике ржавел, потому что там стояла вода.

Ford_Crown_Victoria 11

Фото: ABW.BY

Я его зачистил и покрыл преобразователем ржавчины. Учитывая, сколько автомобилю лет, считаю, что кузов отличный. Сварки он не знал – это точно. Жаль, перед продажей его халтурно покрасили, потому что на крыше краска уже облезает.

Ford_Crown_Victoria 12

Фото: ABW.BY

Кузов, между прочим, рамный. Этот автомобиль – наследник классических традиций. Совсем уж старым его не назовешь, потому что год выпуска 1992-й, но он прямой потомок больших рамных седанов, не имевших несущего кузова.

Ford_Crown_Victoria 13

Фото: ABW.BY

Последний из динозавров. И думаю, что он самый совершенный из них, потому что опыт производства таких моделей был накоплен огромный. Дальше эволюция пошла другим путем.

Ford_Crown_Victoria 14

Фото: ABW.BY

Салон сначала может показаться не очень просторным, но это обман зрения из-за контраста с размерами самого автомобиля, его длинным капотом и багажником. На самом же деле сзади комфортно садятся трое взрослых.

Ford_Crown_Victoria 15

Фото: ABW.BY

И в переднем ряду тоже штатно предусмотрено три места. Для места посредине есть свой ремень безопасности.

Ford_Crown_Victoria 16

Фото: ABW.BY

Правда, сидеть по центру неудобно. Приходилось возить спереди двух пассажиров. Кому выпадало сидеть по центру – не позавидуешь. Наверное, это для худощавого подростка или для детского кресла.

Ford_Crown_Victoria 17

Фото: ABW.BY

Если вернуться к восстановлению, то еще ремонтировался насос гидроусилителя и перебирался рулевой редуктор. Здесь не рейка, а именно классический редуктор, как в ЗИЛ-130.

Ford_Crown_Victoria 18

Фото: ABW.BY

Насос гидроусилителя собирался из двух, старого и “донорского”. Вместе с покупкой “донорского” насоса это обошлось в 250 долларов.

Ford_Crown_Victoria 19

Фото: ABW.BY

Также менялись рулевые наконечники и рулевой “маятник”, втулки стабилизатора, сайлент-блоки рычагов, тормозные диски и колодки. Подвеска, кстати, шприцуется как в “Волге”.

Ford_Crown_Victoria 20

Фото: ABW.BY

“Автомат” пинается “на холодную”, но, насколько я знаю, это очень живучая коробка. С пинками она может ездить долго.

Рама, подвеска шприцуется, редуктор вместо рулевой рейки, центральный выключатель света очень похож на выключатель в 21-й “Волге” – в Crown Victoria есть очень много “олдскульного”. И это мне нравится…

Ford_Crown_Victoria 21

Фото: ABW.BY

С выключателем света была проблема. Здесь нет реле – фары включаются напрямую, ток идет через выключатель. Проводка старая, сопротивление выросло, пошла большая потеря тока. Из-за нагрева в старом выключателе расплавилась фишка. Выключатель я нашел и поменял, но через несколько месяцев расплавилась фишка и в нем. Тогда переделал систему, чтобы фары включались через разгрузочное реле. Сначала сделал для ближнего света – фары стали светить намного ярче. После этого занялся дальним светом – теперь все отлично.

На электропроводке годы очень сказались – она пострадала в первую очередь. Перестал работать стартер. Я его снял и отнес в ремонт. Сказали: да, проблема во втягивающем реле, сделаем, но поменяли – ничего не изменилось.

Ford_Crown_Victoria 22

Фото: ABW.BY

Начал искать, в чем дело. Оказалось, что провод на стартере не проводит ток. Почему – я не понимаю, он же в палец толщиной. Тогда просто подключил вместо штатного другой провод – все наладилось.

Ford_Crown_Victoria 23

Фото: ABW.BY

По высоковольтным проводам уже огоньки ходили, когда поздно вечером капот откроешь. Красиво, но мне такая красота не нужна. Вместе с проводами поменял и свечи.

Ford_Crown_Victoria 24

Фото: ABW.BY

Периодически загорается лампа Check engine. Подозреваю, что это тоже связано с электрикой. Просто знаю случай, когда в такой же машине профессиональные электрики “перетряхнули” всю проводку, после чего Check engine погас и больше никогда не загорался.

Ford_Crown_Victoria 25

Фото: ABW.BY

Не работали стеклоподъемники. Оказалось, что в них разбирается все до последнего винтика. Ищи, что сломалось, и меняй. Заменил – заработало. С ремонтопригодностью у современных машин, наверное, не так.

А Crown Victoria как “Волга”. Это вечные автомобили, не одноразовые. Ремонтируй их, обслуживай, они будут служить. Это мне в них нравится. У меня был еще Volvo 240 – та же история. Машина, которую убить невозможно…

Запчасти в основном ищу на “разборках”. В Америке есть все и стоит копейки, но, как говорится, за морем телушка – полушка, но рубль перевоз. Однако, например, передние тормозные диски купил сразу. Можно было забрать в тот же день, но надо было ехать на склад, который находится не в Минске. Поэтому договорились, что заберу их на следующий день из автомагазина. Цена – 80 рублей.

Сейчас собираюсь заняться кондиционером. Почему-то не срабатывает электромагнитная муфта в приводе компрессора. Фреон в системе есть, не уходит, то есть система герметичная.

Ford_Crown_Victoria 27

Фото: ABW.BY

Работ, конечно, предстоит еще много. Мотор масло берет, значит, есть проблема. Что умею – делаю сам, в чем-то помогают друзья. Что не могу ни я, ни они, делают на СТО или в гаражах. Знаю, что есть владельцы, для которых ничего хуже нет, чем ковыряться в машине. А у меня все наоборот…

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Crown VictoriaFord
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Премьера инсталляции MINI LIVING URBAN CABIN

Премьера инсталляции MINI LIVING URBAN CABIN 6

Уголовные дела по мошенничеству со страховыми выплатами возбуждают только в 14% случаев

Уголовные дела по мошенничеству со страховыми выплатами возбуждают только в 14% случаев 0

Что будет с моторами на дизельном топливе?

Что будет с моторами на дизельном топливе? 0