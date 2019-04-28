Ford Crown Victoria – мнение владельца

Ford Crown Victoria – процесс восстановления, все плюсы и минусы по мнению владельца

Этот Ford Crown Victoria я купил в конце 2015 года. Продавал его какой-то автосервис. Не знаю, как машина у них оказалась. Возможно, хотели восстановить, но не получилось.

Спросили, что я собираюсь с ней делать. Когда ответил, что буду реставрировать, а затем использовать для повседневной езды, очень скептически на меня посмотрели. Главная проблема была в том, что машину продавали с “убитым” двигателем.

Правда, даже он срывал колеса в букс, но все равно было понятно, что мотор при смерти. Хотели за автомобиль 3000 долларов, но сторговались за 1800.

Почему все-таки Crown Victoria? Люблю такие автомобили. У меня есть еще 21-я “Волга”.

Параллельно с ней был Citroёn BX, но он погиб после того, как пьяный “бээмвист” собрал паровоз. Собственно говоря, Crown Victoria был куплен для замены.

После того как автомобилем стало можно пользоваться повседневно, “Волгу” я разобрал. Буду заниматься ее реставрацией. Хочу сделать ретроавтомобиль для участия в ретровыставках, ралли, парадах и подобных мероприятиях.

А Crown Victoria после покупки я загнал на СТО, которая специализируется на классических американских автомобилях. В Минске такая есть. Там машина пробыла фактически год.

Двигатель здесь V8 на 4,6 литра. Что история с ним затянется надолго, поначалу ничто не предвещало. Специалисты СТО посмотрели и сказали, что надо только поменять ГРМ и отшлифовать коленвал, но затем оказалось, что повело головки.

Далее начали вылезать другие проблемы. Понадобился поршень, затем шатун, потому что его повело, и так далее. Видимо, мотор был основательно перегрет и ездил без масла, потому что стоял новенький поддон. Возможно, старый поддон пробили…

Запчасти я находил, ремонт потихоньку шел, но когда выяснилось, что дальше надо капиталить блок, и было сказано, в какие деньги это обойдется, начал искать другой мотор.

И к своему удивлению нашел быстро и всего за 200 долларов, но надо сказать, что мне крупно повезло. Найти двигатель от Crown Victoria в Минске – очень большая удача.

Вообще-то второй мотор – от Lincoln Town Car, но они одинаковые. Причем сам двигатель был настоящий “кот в мешке”. Даже продавец не знал, заводится он или нет. Прокрутили за коленвал – мотор не заклинивший. Больше ничего непонятно. И все же я его купил.

Поменяли привод ГРМ, помпу, масляный насос, набор прокладок, поставили в машину, завели – машина поехала. Если взять затраты на восстановление старого двигателя, покупку этого мотора и его подготовку, в сумме обошлось мне все примерно в 1200 долларов.

Расход топлива по городу – 15-16 литров на 100 километров. Одометр не работает, поэтому включал GPS, заливал полный бак и смотрел пробег до следующей заправки.

Один человек мне сказал: если покупаешь машину для повседневной городской езды, возьми лучше новый Logan, потому что старый Crown Victoria на ремонтах и бензине разорить может.

Но ведь “Волга” расходует те же 15 литров. Мне не привыкать. А как, кстати, люди ездят на бензиновых Land Cruiser или BMW? Я мог бы купить новый “бюджетник”, но на “корчах” ездить интереснее.

С двигателем не повезло, зато посчастливилось с кузовом. Машина 1992 года выпуска. По вздутиям краски видно, что есть коррозия на переднем левом крыле. И пол в багажнике ржавел, потому что там стояла вода.

Я его зачистил и покрыл преобразователем ржавчины. Учитывая, сколько автомобилю лет, считаю, что кузов отличный. Сварки он не знал – это точно. Жаль, перед продажей его халтурно покрасили, потому что на крыше краска уже облезает.

Кузов, между прочим, рамный. Этот автомобиль – наследник классических традиций. Совсем уж старым его не назовешь, потому что год выпуска 1992-й, но он прямой потомок больших рамных седанов, не имевших несущего кузова.

Последний из динозавров. И думаю, что он самый совершенный из них, потому что опыт производства таких моделей был накоплен огромный. Дальше эволюция пошла другим путем.

Салон сначала может показаться не очень просторным, но это обман зрения из-за контраста с размерами самого автомобиля, его длинным капотом и багажником. На самом же деле сзади комфортно садятся трое взрослых.

И в переднем ряду тоже штатно предусмотрено три места. Для места посредине есть свой ремень безопасности.

Правда, сидеть по центру неудобно. Приходилось возить спереди двух пассажиров. Кому выпадало сидеть по центру – не позавидуешь. Наверное, это для худощавого подростка или для детского кресла.

Если вернуться к восстановлению, то еще ремонтировался насос гидроусилителя и перебирался рулевой редуктор. Здесь не рейка, а именно классический редуктор, как в ЗИЛ-130.

Насос гидроусилителя собирался из двух, старого и “донорского”. Вместе с покупкой “донорского” насоса это обошлось в 250 долларов.

Также менялись рулевые наконечники и рулевой “маятник”, втулки стабилизатора, сайлент-блоки рычагов, тормозные диски и колодки. Подвеска, кстати, шприцуется как в “Волге”.

“Автомат” пинается “на холодную”, но, насколько я знаю, это очень живучая коробка. С пинками она может ездить долго.

Рама, подвеска шприцуется, редуктор вместо рулевой рейки, центральный выключатель света очень похож на выключатель в 21-й “Волге” – в Crown Victoria есть очень много “олдскульного”. И это мне нравится…

С выключателем света была проблема. Здесь нет реле – фары включаются напрямую, ток идет через выключатель. Проводка старая, сопротивление выросло, пошла большая потеря тока. Из-за нагрева в старом выключателе расплавилась фишка. Выключатель я нашел и поменял, но через несколько месяцев расплавилась фишка и в нем. Тогда переделал систему, чтобы фары включались через разгрузочное реле. Сначала сделал для ближнего света – фары стали светить намного ярче. После этого занялся дальним светом – теперь все отлично.

На электропроводке годы очень сказались – она пострадала в первую очередь. Перестал работать стартер. Я его снял и отнес в ремонт. Сказали: да, проблема во втягивающем реле, сделаем, но поменяли – ничего не изменилось.

Начал искать, в чем дело. Оказалось, что провод на стартере не проводит ток. Почему – я не понимаю, он же в палец толщиной. Тогда просто подключил вместо штатного другой провод – все наладилось.

По высоковольтным проводам уже огоньки ходили, когда поздно вечером капот откроешь. Красиво, но мне такая красота не нужна. Вместе с проводами поменял и свечи.

Периодически загорается лампа Check engine. Подозреваю, что это тоже связано с электрикой. Просто знаю случай, когда в такой же машине профессиональные электрики “перетряхнули” всю проводку, после чего Check engine погас и больше никогда не загорался.

Не работали стеклоподъемники. Оказалось, что в них разбирается все до последнего винтика. Ищи, что сломалось, и меняй. Заменил – заработало. С ремонтопригодностью у современных машин, наверное, не так.

А Crown Victoria как “Волга”. Это вечные автомобили, не одноразовые. Ремонтируй их, обслуживай, они будут служить. Это мне в них нравится. У меня был еще Volvo 240 – та же история. Машина, которую убить невозможно…

Запчасти в основном ищу на “разборках”. В Америке есть все и стоит копейки, но, как говорится, за морем телушка – полушка, но рубль перевоз. Однако, например, передние тормозные диски купил сразу. Можно было забрать в тот же день, но надо было ехать на склад, который находится не в Минске. Поэтому договорились, что заберу их на следующий день из автомагазина. Цена – 80 рублей.

Сейчас собираюсь заняться кондиционером. Почему-то не срабатывает электромагнитная муфта в приводе компрессора. Фреон в системе есть, не уходит, то есть система герметичная.

Работ, конечно, предстоит еще много. Мотор масло берет, значит, есть проблема. Что умею – делаю сам, в чем-то помогают друзья. Что не могу ни я, ни они, делают на СТО или в гаражах. Знаю, что есть владельцы, для которых ничего хуже нет, чем ковыряться в машине. А у меня все наоборот…

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