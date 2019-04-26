Представили первые неофициальные изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Глава Sollers подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту»

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту». Тогда же стало известно, что «Русский Прадо» станет глубоко переработанной версией «Патриота» на новой платформе, с переработанной подвеской и бензиновым турбомотором. Теперь дизайнеры «Колёса.ру» представили, как мог бы выглядеть автомобиль в серийном исполнении и представили первые неофициальные изображения.

Очевидно, что большой разницы в цене [например, с «Патриотом»] быть не должно, а, значит, УАЗу все равно придется экономить. Одним из таких факторов могут стать кузовные панели, которые, скорее всего, перекочуют от нынешних моделей. При этом машина неизбежно изменится внешне: появятся совершенно новые фары, переосмысленная радиаторная решетка и другие бамперы.

Определенные изменения коснутся и задней части внедорожника. Вполне вероятно, что запасное колесо с багажной двери перенесут под днище, а устаревшие задние фонари сменят на современные светодиодные аналоги.

Ожидается, что на рынке «Русский Прадо» от УАЗ оценят примерно в 1,5 миллиона рублей, т.е. на одном уровне с популярными китайскими кроссоверами и внедорожниками.

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