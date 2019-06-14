Geely Auto и LG Chem объявили о создании совместного предприятия

Компания Geely Automobile Holdings, в состав которой входит Geely Auto, объявляет о создании нового совместного предприятия с LG Chem – крупнейшей химической компанией Южной Кореи, которая является одним из ведущих мировых производителей аккумуляторов для электромобилей.

В соответствии с условиями соглашения, обе компании создадут совместное предприятие с равными долями владения (50:50), которое будет заниматься производством и продажей новых аккумуляторных батарей для транспортных средств. Общий объем инвестиций в новое совместное предприятие составит 188 миллионов долларов США (207 миллиардов южнокорейских вон), разделенных поровну между обеими сторонами.

В ноябре 2015 года Geely Auto стала одной из первых автомобильных марок, которая взяла на себя обязательство электрифицировать весь свой модельный ряд. В рамках инициативы Blue Geely Initiative, компания Geely Auto стремится к тому, чтобы с 2020 года 90% продаж приходились на электромобили, включая мягкие и подключаемые гибриды, а также полностью электрифицированные автомобили. Совместное предприятие с LG Chem позволит компании Geely реализовать свой проект Blue Geely Initiative с помощью стабильных поставок основных компонентов, которые будут использоваться в будущих продуктах компании Geely Auto для удовлетворения потребительского спроса на новые энергоэффективные транспортные средства в Китае.

«Geely Auto создала обширную сеть по производству и разработке новых энергоэффективных транспортных средств. Подписание соглашения о совместном предприятии с компанией LG Chem укрепляет наши лидерские позиции в этой области, где мы стремимся приносить пользу и улучшать опыт владения автомобилем наших клиентов», – отмечает Ань Цунхуэй, президент Zhejiang Geely Holding Group, генеральный директор и президент Geely Automobile Group.

«Создание совместного предприятия с ведущей частной китайской автомобильной компанией Geely Auto можно рассматривать как вклад в развитие всей электромобильной отрасли Китая», – комментирует Ким Чен Нюнь, президент компании LG Chem Energy Solution.

В 2018 году китайский рынок новых энергетических транспортных средств достиг 1,25 миллионов единиц, что составляет 62% от общего объема продаж электромобилей в мире. При этом в ближайшие годы ожидается высокий рост мирового рынка. В мае 2019 года компания Geely Auto продала более 10 100 единиц электромобилей – на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. В апреле 2019 года Geely запустила бренд Geometry, под которым будут выпускаться чистые электрические модели Geely Auto, и обеспечила высокие продажи для первого автомобиля бренда – модели А. В течение следующих двух лет Geely Auto планирует выпустить более 30 энергоэффективных транспортных средств, включая гибридные и чисто электрические автомобили.