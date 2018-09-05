Tesla в режиме автопилота успешно проезжает на красный

В комментариях под видео водителю посоветовали следующее: перед тем как следующий раз садиться за руль, внимательно прочитать инструкцию по использованию автопилота.
Водитель (или он теперь пассажир?) веселит своими спокойными комментариями: «Это красный. Думаю, стоит доработать систему в плане сигналов светофора».
Компания Tesla каждый раз напоминает о том, что водитель должен быть всегда начеку, потому что в случаях, когда «мозг» автомобиля усомнится в достоверности информации от камер и датчиков, водителю будет предложено немедленно взять управление на себя.
C 2014 года www.amsrus.ru
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