Mazda потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока

Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей с дальневосточных автозаводов

СП Mazda с «Соллерсом» Вадима Швецова с 2020 года потеряет господдержку транспортировки автомобилей с Дальнего Востока. Субсидия составляла от 500 млн руб. ежегодно и была ориентирована только на один автозавод в регионе. Отказ от нее значительно ухудшит экономику проекта и поставит под вопрос окупаемость инвестиций, говорят на рынке. Это решение было принято на уровне вице-премьера Дмитрия Козака в рамках реформы господдержки промышленности, говорят источники “Ъ”: идея состоит в отказе от целевой поддержки отдельных компаний.

В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей с дальневосточных автозаводов, которой традиционно пользуется СП Mazda с «Соллерсом» Вадима Швецова. Это изменение обнаружилось в опубликованном 24 апреля пакете мер, в основном затрагивающих лизинг оборудования для легкой и фармацевтической промышленности и не касающемся транспорта.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказывает, что решение об отказе от господдержки транспортировки автомобилей на уровне вице-премьера обосновывали тем, что особых субсидий, тем более под одну компанию, быть не должно: «Все, что нельзя объединить и унифицировать — отменяется».

Собеседник “Ъ” в правительстве говорит, что дополнительно поддерживать низко локализованную продукцию нет смысла, при этом специнвестконтракт (СПИК, дает налоговые льготы в обмен на инвестиции) компании в любом случае продолжит действовать.

«Мазда Соллерс» подписала СПИК в 2016 году. Инвестиции в проект позднее были увеличены до 2,8 млрд руб. до конца 2023 года. Компания обязалась создать производство двигателей на экспорт мощностью 50 тыс. штук в год в Приморском крае (было запущено в сентябре 2018 года), а также начать выпуск обновленных моделей Mazda6 и Mazda CX-5. Кроме того, СП планировало локализовать ряд технологических операций по обработке базовых компонентов двигателей. По данным “Ъ”, согласно условиям СПИК, субсидия на транспортировку должна была сохраниться до 2023 года.

Сейчас предприятие выпускает три модели: Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Чистый убыток «Мазда Соллерс» в первом полугодии 2018 года составил 73 млн руб. против прибыли в 298 млн руб. годом ранее, следует из отчетности «Соллерса». По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Mazda в РФ за 2018 год выросли на 22%, до 31,7 тыс. штук, присутствие марки на рынке — на 0,2 п. п., до 1,8%. В январе—марте реализация машин марки выросла на 10%, до 6,6 тыс. штук.

Ранее у СП уже возникали проблемы с господдержкой: в 2015 году таможенные льготы для нее были заморожены — она не выполнила требования по переходу на мелкоузловую сборку, и соглашение о промсборке было приостановлено. В «Соллерсе» тогда объявили себя «заложниками ситуации», сетуя на неразвитость инфраструктуры Владивостока.

Отказ от субсидирования перевозки автомобилей прямо противоречит поручениям президента, полагает источник “Ъ”.

По итогам Госсовета в сентябре 2018 года Владимир Путин поручил предусмотреть в бюджете средства на эти цели, а на самом заседании сообщал: «Если мы не обеспечим сбыт техники на европейской части, то тогда и экономические стимулы производства отсутствуют». Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда говорил, что в 2018 году на эти цели выделено 750 млн руб., в 2019 году планируется направить 500 млн руб.

Представитель «Соллерса» сообщил “Ъ”, что в компании знают о принятом решении и планируют обратиться в правительство, чтобы указать, что отмена субсидий значительно ухудшает параметры реализации СПИК и окупаемости инвестиций в создание новых мощностей по производству двигателей.

Рынок Дальнего Востока очень мал, наиболее значительные объемы продаж приходятся на европейскую часть России, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», при этом затраты на транспортировку существенно сказываются на экономике проекта. При отмене субсидий, отмечает он, его судьба будет зависеть от того, насколько за счет внутренней оптимизации можно будет покрыть дополнительные расходы, а также предоставят ли партнеры из Mazda льготные условия по комплектующим.

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