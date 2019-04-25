ГИБДД планирует ограничить выдачу водительских удостоверений иностранцам

В ГИБДД планируют ужесточить требования при сдаче экзаменов на права

Государственная автоинспекция разрабатывает новые меры, направленные на повышение требований к начинающим водителям. О них на конференции «Безопасная дорога» рассказал замглавы ведомства Николай Шеюхин.

Во-первых, планируется усложнить замену иностранных прав на российские. Это нужно тем водителям-иностранцам, кто намерен работать в России. Так, всех их планируется заставить учиться в российских автошколах. Сейчас же достаточно просто сдать на права в России без обязательного обучения.

Во-вторых, выпускникам автошкол запретят самим выбирать, в каком отделении ГИБДД сдавать на права. Планируется каждую автошколу привязать к конкретному отделу автоинспекции. По задумке, это позволит побороть коррупцию, когда выпускники автошкол обходят разные отделы ГИБДД в поисках недобросовестных сотрудников, готовых принять экзамен за взятку.

В-третьих, рассматривается возможность запретить получение прав на вождение автобусов вместимостью более 16 человек тем гражданам, у кого нет стажа вождения легковых автомобилей или грузовиков. Такой стаж должен будет составлять не менее года.

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