Favorit Motors и Kia Motors Russia & CIS представляют совместный проект с Coffeeshop Company

«Открытие нового проекта совместно с KIA Motors Russia & CIS и Coffeeshop Company направлено на создание цифровой экосистемы, дополненной местами притяжения и философией, ориентированной на сообщество, – отмечает Владимир Попов, президент ГК FAVORIT MOTORS. – Постепенная смена формата обслуживания в пользу более технологичного и доступного сервиса – базовый элемент нашей стратегии».
ГК FAVORIT MOTORS планомерно реализует стратегию создания коллабораций с лучшими брендами сегмента HoReCa. Совместный проект станет следующим после коллаборации Skoda&Шоколадница, открытым 20 февраля 2019 года в Москве, которую журналисты назвали уникальной для российского рынка.
Посетители нового шоурума смогут изучить все модели марки KIA, сконфигурировать автомобиль в нужной комплектации, узнать все о технологиях бренда, а также выпить чашку кофе, попробовать необычные десерты, отдохнуть и приятно провести время с семьей.
В планах ГК FAVORIT MOTORS на 2020 год – открытие новых коллабораций с различными марками.
C 2014 года www.amsrus.ru
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