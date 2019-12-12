Favorit Motors и Kia Motors Russia & CIS представляют совместный проект с Coffeeshop Company

ГК FAVORIT MOTORS совместно с KIA Motors Russia & CIS открывает в Москве новое пространство, призванное сделать процесс выбора автомобиля более увлекательным и комфортным, а процедуру покупки – простой и понятной. Простоту взаимодействия планируется обеспечить за счет выведения клиента на операционный уровень: часть процессов клиент будет вести сам на предоставленной digital-платформе, при этом находясь в спокойной обстановке кофейни сети Coffeeshop Company

«Открытие нового проекта совместно с KIA Motors Russia & CIS и Coffeeshop Company направлено на создание цифровой экосистемы, дополненной местами притяжения и философией, ориентированной на сообщество, – отмечает Владимир Попов, президент ГК FAVORIT MOTORS. – Постепенная смена формата обслуживания в пользу более технологичного и доступного сервиса – базовый элемент нашей стратегии».

ГК FAVORIT MOTORS планомерно реализует стратегию создания коллабораций с лучшими брендами сегмента HoReCa. Совместный проект станет следующим после коллаборации Skoda&Шоколадница, открытым 20 февраля 2019 года в Москве, которую журналисты назвали уникальной для российского рынка.

Посетители нового шоурума смогут изучить все модели марки KIA, сконфигурировать автомобиль в нужной комплектации, узнать все о технологиях бренда, а также выпить чашку кофе, попробовать необычные десерты, отдохнуть и приятно провести время с семьей.