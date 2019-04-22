Hyundai и Kia на элетроприводе будут управляться с помощью смартфона

Компания Hyundai Motor Group первой в мире предоставила владельцам электромобилей возможность настраивать ряд параметров силовой установки через смартфон.

С помощью специального приложения можно задать, например, максимальную отдачу электромотора, а также обменяться настройками с другими водителями.

Владельцы электрокаров смогут использовать новую технологию для настройки возможностей разгона и замедления автомобиля, задавать параметры работы системы рекуперации энергии, ограничивать максимальную скорость, менять отзывчивость на нажатие педали газа и уровень потребления электроэнергии климатической установкой. Настройки можно сохранить «в облаке» и загрузить в новый автомобиль.

Вдобавок приложение сможет предлагать фирменные настройки, которые учитывают уровень потребления энергии, расстояние до пункта назначения и состояние дорог. Предусмотрена и загрузка рекомендованных заводских параметров для агрессивного вождения, а также обмен настройками между пользователями. Персональная информация при этом будет защищена технологией блокчейн.

До 2025 года Hyundai Motor Group планирует представить 44 экологичных модели, в том числе 23 полностью электрических. Настройки некоторых из них можно будет менять через смартфон.

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