Hyundai и Kia на элетроприводе будут управляться с помощью смартфона

Hyundai и Kia на элетроприводе будут управляться с помощью смартфона
Апрель 22 17:01 2019

Компания Hyundai Motor Group первой в мире предоставила владельцам электромобилей возможность настраивать ряд параметров силовой установки через смартфон.

С помощью специального приложения можно задать, например, максимальную отдачу электромотора, а также обменяться настройками с другими водителями.

Владельцы электрокаров смогут использовать новую технологию для настройки возможностей разгона и замедления автомобиля, задавать параметры работы системы рекуперации энергии, ограничивать максимальную скорость, менять отзывчивость на нажатие педали газа и уровень потребления электроэнергии климатической установкой. Настройки можно сохранить «в облаке» и загрузить в новый автомобиль.

Вдобавок приложение сможет предлагать фирменные настройки, которые учитывают уровень потребления энергии, расстояние до пункта назначения и состояние дорог. Предусмотрена и загрузка рекомендованных заводских параметров для агрессивного вождения, а также обмен настройками между пользователями. Персональная информация при этом будет защищена технологией блокчейн.

Hyundai и Kia

До 2025 года Hyundai Motor Group планирует представить 44 экологичных модели, в том числе 23 полностью электрических. Настройки некоторых из них можно будет менять через смартфон.

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
HyundaiKIAэлектрокар
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы из России

Полицейские Дубая пересядут на летающие мотоциклы из России 2

Mercedes-Benz S-Class Coupe – цены обновлены

Mercedes-Benz S-Class Coupe – цены обновлены 1

В России вырос спрос на Rolls-Royce

В России вырос спрос на Rolls-Royce 7