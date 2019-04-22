ГИБДД Приморья аннулировала регистрацию автомобиля злостной нарушительницы ПДД

В городе Артем у автолюбительницы изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства за излишнюю тонировку

Находясь на маршруте патрулирования в городе Артем, инспекторы ДПС остановили внедорожник Infiniti QX56, у которого передние боковые стекла имели чрезмерную тонировку и поэтому не соответствовали нормам технического регламента. В отношении 28-летней автовладелицы полицейские составили протокол по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Также ей выдали предписание об устранении выявленного нарушения.

Однако женщина требование не выполнила. Когда в Артеме проходило профилактическое мероприятие «Тонировка», автоинспекторы снова остановили тонированный Infiniti. Также оказалось, что у автомобилистки истек срок действия водительского удостоверения.

В отношении правонарушительницы составили три административных протокола: за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, а также за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

Полицейские изъяли свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный знак. МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю аннулировал регистрацию автомобиля Infiniti QX56, поскольку его владелица не выполнила в срок требования технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Источник.