Castrol отмечает 120-летний юбилей

Производитель премиальных моторных масел Castrol отмечает 120 лет со дня основания компании. С 1899 года бренд производит высококачественные смазочные материалы для автомобильной, мотоциклетной, промышленной, морской, авиационной, нефтедобывающей и производственной отрасли во всем мире. Более 100 лет компания создает и поставляет специализированные масла для сельскохозяйственной техники.
На российском рынке продукция Castrol представлена с 1992 года. На сегодняшний день бренд представлен в 46 странах, а в 74 странах присутствует через дистрибуторскую сеть, распространяя продукцию в 800 портов 120 стран в сотрудничестве с более чем 2 000 дистрибьюторами и агентами.
История компании началась 120 лет назад в Англии, когда Чарльз Вэйкфилд основал компанию CC Wakefield & Company по производству смазочных материалов на основе касторового масла (castor oil). Самое первое моторное масло Castrol для автомобилей было разработано в 1909 году на основе минерального и касторового масел. Такой состав позволил создавать смазки различных типов вязкости для низких и высоких температур.
С этого момента был положен старт легендарным достижениям компании, которые привнесли значительный вклад в историю автомобильного спорта, автомобильный, промышленный, авиационный, морской и горнодобывающий сектора. На счету Castrol множество значимых рекордов, но есть такие, которыми компания особенно гордится:
«Многолетняя успешная история компании Castrol – это не только повод для гордости для каждого из нас, но и мотивация не останавливаться на достигнутом, расширяя границы возможного», – комментирует Артем Луговцев, директор по маркетингу компании Castrol Россия. – Накопленный опыт и достижения компании на протяжении 120 лет являются источником вдохновения для продолжения инновационных разработок и создания революционных продуктов под торговой маркой «Castrol».
C 2014 года www.amsrus.ru