Castrol отмечает 120-летний юбилей

Castrol отмечает 120-летний юбилей
Апрель 21 16:02 2019

120 успешных лет на рынке премиальных моторных масел отмечает Castrol

Производитель премиальных моторных масел Castrol отмечает 120 лет со дня основания компании. С 1899 года бренд производит высококачественные смазочные материалы для автомобильной, мотоциклетной, промышленной, морской, авиационной, нефтедобывающей и производственной отрасли во всем мире. Более 100 лет компания создает и поставляет специализированные масла для сельскохозяйственной техники.

На российском рынке продукция Castrol представлена с 1992 года. На сегодняшний день бренд представлен в 46 странах, а в 74 странах присутствует через дистрибуторскую сеть, распространяя продукцию в 800 портов 120 стран в сотрудничестве с более чем 2 000 дистрибьюторами и агентами.

Castrol представляет новую линейку моторных масел EDGE SUPERCAR

История компании началась 120 лет назад в Англии, когда Чарльз Вэйкфилд основал компанию CC Wakefield & Company по производству смазочных материалов на основе касторового масла (castor oil). Самое первое моторное масло Castrol для автомобилей было разработано в 1909 году на основе минерального и касторового масел. Такой состав позволил создавать смазки различных типов вязкости для низких и высоких температур.

С этого момента был положен старт легендарным достижениям компании, которые привнесли значительный вклад в историю автомобильного спорта, автомобильный, промышленный, авиационный, морской и горнодобывающий сектора. На счету Castrol множество значимых рекордов, но есть такие, которыми компания особенно гордится:

  • В 1914 компания начала поставлять на первый в мире конвейер масла для производства Ford Model T, первый автомобиль, выпускающийся миллионными сериями.
  • В 1919 году масло Castrol использовалось для смазки двигателей самолета, на котором был совершен первый трансатлантический беспосадочный перелет из Америки в Европу. Биплан Vickers Vimy преодолел расстояние почти в 2 000 миль на протяжении 15 часов 57 минут.
  • В 1922 впервые была создана реклама в небе. Сирил Тернер, капитан Королевских ВВС Великобритании, на биплане вывел название компании «Castrol» на высоте 2 км.
  • Заметный вклад в копилку рекордов с Castrol был сделан сэром Малькольмом Кэмпбеллом, родоначальником династии «гонщиков Кэмпбеллов» – он установил и побил рекорды целых 9 раз. Castrol продолжил успешное сотрудничество со всей семьей Кэмпбелл в дальнейшем. Семья Кэмпбелл считается «самой быстрой семьей Британии».
  • В 1933 летчик-испытатель Франческо Аджелло преодолел барьер в 440 миль в час, управляя экспериментальным самолетом Macchi MC 72 на смазочных материалах Castrol. Это абсолютный мировой рекорд скорости для гидросамолетов с поршневыми двигателями.
  • В 1935 компания Castrol разработала первое в мире моторное масло с присадками. Химические добавки позволили сгладить недостатки базовых масел, улучшив их эксплуатационные свойства. Таким образом, бренд смазочных материалов задал новый стандарт производства моторных масел.
  • Паровозу Mallard, работая на смазочных материалах Castrol, удалось развить скорость 126 миль в час на участке Северо-Восточной дороги в Англии. Ни один паровоз в мире так и не смог улучшить этот результат.
  • В 1948 было произведено первое в мире всесезонное масло, сохраняющее показатели вязкости при минусовых температурах – Castrolite. 1968 год был ознаменован прорывом в области смазочных материалов. Специалисты Castrol создали первое универсальное моторное масло GTX. Это положило конец разделению смазочных материалов на зимние и летние масла.
  • В 1952 году благодаря сотрудничеству Castrol c командой Mercedes было создано новое масло Castrol R20, которое на 30% состояло из синтетического масла.
  • В 1976 появилось первое биоразлагаемое масло – Castrol Biolube, обеспечивающее защиту окружающей среды. К тому же, только у компании Castrol есть CO2-нейтральное масло, которое производится с помощью сберегающих технологий.
  • С 1981 года бренд заключил соглашение с NASA о разработке и поставке смазочных материалов для программы Space Shuttle. Всего осуществлено 135 запусков. Также смазочные материалы линейки Castrol Braycote использовались в марсоходах Opportunity, Spirit и InSight, которые совершали посадку на Марс для исследования планеты. Аппарат InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса 26 ноября 2018 года.
  • На счету Castrol в настоящий момент 21 рекорд скорости на суше, который был установлен совместно с компанией из 39 мировых рекордов. Последний и ныне действующий рекорд скорости на суше – преодоление звукового барьера на максимальной скорости 1227,985 км/ч. Рекорд поставил Ричард Ноубл на автомобиле ThrustSSC (SuperSonic Car) при поддержке Castrol.
  • В 2010 году к Чемпионату мира по футболу в ЮАР компания разработала уникальную систему мониторинга эффективности футбольных игроков Castrol Performance Index и Castrol Edge Calculator, которая позволяет делать прогнозы на результаты матчей и итоги чемпионатов.
  • В 2013 году Ирвин Гордон установил мировой рекорд пробега личного автомобиля (Volvo P1800S) для единственного владельца, преодолев 3 миллиона миль (4,8 миллиона километров) на смазочных материалах Castrol. С 1966 года водитель совершил 907 замен масла, использовав 3290 литров.
  • С помощью революционной технологии Nexcel от Castrol теперь можно проводить замену масла за 90 секунд. При таком способе замены масла обеспечиваются высочайшие показатели производительности и экологичности двигателя.

«Многолетняя успешная история компании Castrol – это не только повод для гордости для каждого из нас, но и мотивация не останавливаться на достигнутом, расширяя границы возможного», – комментирует Артем Луговцев, директор по маркетингу компании Castrol Россия. – Накопленный опыт и достижения компании на протяжении 120 лет являются источником вдохновения для продолжения инновационных разработок и создания революционных продуктов под торговой маркой «Castrol».

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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