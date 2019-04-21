Castrol отмечает 120-летний юбилей

120 успешных лет на рынке премиальных моторных масел отмечает Castrol

Производитель премиальных моторных масел Castrol отмечает 120 лет со дня основания компании. С 1899 года бренд производит высококачественные смазочные материалы для автомобильной, мотоциклетной, промышленной, морской, авиационной, нефтедобывающей и производственной отрасли во всем мире. Более 100 лет компания создает и поставляет специализированные масла для сельскохозяйственной техники.

На российском рынке продукция Castrol представлена с 1992 года. На сегодняшний день бренд представлен в 46 странах, а в 74 странах присутствует через дистрибуторскую сеть, распространяя продукцию в 800 портов 120 стран в сотрудничестве с более чем 2 000 дистрибьюторами и агентами.

История компании началась 120 лет назад в Англии, когда Чарльз Вэйкфилд основал компанию CC Wakefield & Company по производству смазочных материалов на основе касторового масла (castor oil). Самое первое моторное масло Castrol для автомобилей было разработано в 1909 году на основе минерального и касторового масел. Такой состав позволил создавать смазки различных типов вязкости для низких и высоких температур.

С этого момента был положен старт легендарным достижениям компании, которые привнесли значительный вклад в историю автомобильного спорта, автомобильный, промышленный, авиационный, морской и горнодобывающий сектора. На счету Castrol множество значимых рекордов, но есть такие, которыми компания особенно гордится:

В 1914 компания начала поставлять на первый в мире конвейер масла для производства Ford Model T, первый автомобиль, выпускающийся миллионными сериями.

В 1919 году масло Castrol использовалось для смазки двигателей самолета, на котором был совершен первый трансатлантический беспосадочный перелет из Америки в Европу. Биплан Vickers Vimy преодолел расстояние почти в 2 000 миль на протяжении 15 часов 57 минут.

В 1922 впервые была создана реклама в небе. Сирил Тернер, капитан Королевских ВВС Великобритании, на биплане вывел название компании «Castrol» на высоте 2 км.

Заметный вклад в копилку рекордов с Castrol был сделан сэром Малькольмом Кэмпбеллом, родоначальником династии «гонщиков Кэмпбеллов» – он установил и побил рекорды целых 9 раз. Castrol продолжил успешное сотрудничество со всей семьей Кэмпбелл в дальнейшем. Семья Кэмпбелл считается «самой быстрой семьей Британии».

В 1933 летчик-испытатель Франческо Аджелло преодолел барьер в 440 миль в час, управляя экспериментальным самолетом Macchi MC 72 на смазочных материалах Castrol. Это абсолютный мировой рекорд скорости для гидросамолетов с поршневыми двигателями.

В 1935 компания Castrol разработала первое в мире моторное масло с присадками. Химические добавки позволили сгладить недостатки базовых масел, улучшив их эксплуатационные свойства. Таким образом, бренд смазочных материалов задал новый стандарт производства моторных масел.

Паровозу Mallard, работая на смазочных материалах Castrol, удалось развить скорость 126 миль в час на участке Северо-Восточной дороги в Англии. Ни один паровоз в мире так и не смог улучшить этот результат.

В 1948 было произведено первое в мире всесезонное масло, сохраняющее показатели вязкости при минусовых температурах – Castrolite. 1968 год был ознаменован прорывом в области смазочных материалов. Специалисты Castrol создали первое универсальное моторное масло GTX. Это положило конец разделению смазочных материалов на зимние и летние масла.

В 1952 году благодаря сотрудничеству Castrol c командой Mercedes было создано новое масло Castrol R20, которое на 30% состояло из синтетического масла.

В 1976 появилось первое биоразлагаемое масло – Castrol Biolube, обеспечивающее защиту окружающей среды. К тому же, только у компании Castrol есть CO 2 -нейтральное масло, которое производится с помощью сберегающих технологий.

-нейтральное масло, которое производится с помощью сберегающих технологий. С 1981 года бренд заключил соглашение с NASA о разработке и поставке смазочных материалов для программы Space Shuttle. Всего осуществлено 135 запусков. Также смазочные материалы линейки Castrol Braycote использовались в марсоходах Opportunity, Spirit и InSight, которые совершали посадку на Марс для исследования планеты. Аппарат InSight совершил успешную посадку на поверхность Марса 26 ноября 2018 года.

На счету Castrol в настоящий момент 21 рекорд скорости на суше, который был установлен совместно с компанией из 39 мировых рекордов. Последний и ныне действующий рекорд скорости на суше – преодоление звукового барьера на максимальной скорости 1227,985 км/ч. Рекорд поставил Ричард Ноубл на автомобиле ThrustSSC (SuperSonic Car) при поддержке Castrol.

В 2010 году к Чемпионату мира по футболу в ЮАР компания разработала уникальную систему мониторинга эффективности футбольных игроков Castrol Performance Index и Castrol Edge Calculator, которая позволяет делать прогнозы на результаты матчей и итоги чемпионатов.

В 2013 году Ирвин Гордон установил мировой рекорд пробега личного автомобиля (Volvo P1800S) для единственного владельца, преодолев 3 миллиона миль (4,8 миллиона километров) на смазочных материалах Castrol. С 1966 года водитель совершил 907 замен масла, использовав 3290 литров.

С помощью революционной технологии Nexcel от Castrol теперь можно проводить замену масла за 90 секунд. При таком способе замены масла обеспечиваются высочайшие показатели производительности и экологичности двигателя.