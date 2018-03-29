Таксист чуть не вылетел в Неву
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Таксист чуть не вылетел в Неву
Март 29 17:09 2018

Утром в Невском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля такси.

Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы. — На Октябрьской набережной, 94 таксист чуть не вылетел в Неву, — пишет один из свидетелей происшествия.

Судя по снимкам, около 7:30 автомобиль такси «Везет» вылетел с дороги и врезался в ограду набережной прямо на автобусной остановке. Есть ли пострадавшие в результате ДТП и в каком состоянии находится водитель такси, как сообщает 78.ru, пока не известно. Информация уточняется.

Еще одна авария с участием такси произошла в четверг утром на Пулковском шоссе — там легковой автомобиль «Яндекс.Такси» столкнулся с микроавтобусом. Из-за ДТП движение по шоссе ограничено.

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  Article "tagged" as:
аварияСанкт-ПетербургТакси
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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