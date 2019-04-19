Hyundai Motor планирует вырабатывать электроэнергию из водорода

Результатом проекта станет строительство электростанции на водородных топливных элементах мощностью 1 МВт.



Hyundai Motor предоставит систему топливных элементов, EWP займется эксплуатацией станции и продажей электроэнергии, а Deokyang будет поставлять водород.

На церемонии подписания присутствовал глава подразделения стратегии и технологий, президент и директор по инновациям Hyundai Ёнчхо Чхи (Youngcho Chi), а также Иль Чон Пак (Il Jun Park) и Чхи Юн Ли (Chi Yoon Lee), президенты EWP и Deokyang.

Использование в этом проекте топливных элементов собственной разработки Hyundai станет первым в Корее случаем применения местных технологий для электростанции на топливных элементах вместо зарубежных решений, которые на данный момент доминируют на рынке.

Электростанция мощностью 1 МВт, закладка фундамента которой состоится позже в этом году в Ульсане, объединит два генератора контейнерного типа мощностью 500 КВт, в которые установят множество модулей питания NEXO флагманского автомобиля Hyundai с силовой установкой на водородных топливных элементах.

Станция сможет генерировать 8000 МВт-ч электроэнергии в год. Этого количества достаточно для обеспечения примерно 2200 домохозяйств (из расчета 300 КВт-ч в месяц). При этом она не выбрасывает никаких парниковых газов или загрязняющих веществ, поскольку работает на водороде, который вырабатывается в качестве побочного продукта на соседнем нефтехимическом комбинате. Он будет поставляться по трубопроводу, что позволит сократить логистические расходы и использовать местные энергоресурсы.

Благодаря этому проекту Hyundai Motor сможет вывести свою технологию топливных элементов за пределы автомобильной отрасли и добиться ценового конкурентного преимущества, создания новых рабочих мест и роста смежных секторов.

EWP сможет увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе, а Deokyang – снизить цены на водород благодаря увеличению объемов поставок и отсутствию резких колебаний спроса и предложения.

Hyundai Motor будет тесно сотрудничать с EWP и Deokyang с целью дальнейшего развития проекта.

Hyundai надеется внести свой вклад в развитие индустрии топливных элементов и смежных секторов в будущем и продолжит использовать свои технологии топливных элементов для создания водородного общества в соответствии со стратегией FCEV Vision 2030.