Интерактивная выставка «Lamborghini — жизнь в стремительном ритме» на Миланской неделе дизайна

Интерактивная выставка «Lamborghini — жизнь в стремительном ритме» на Миланской неделе дизайна
Апрель 18 12:07 2019

Компания Automobili Lamborghini представила свое видение авангардных технологий и современного дизайна на Миланской неделе дизайна

Впервые на Миланской неделе дизайна в рамках Fuorisalone компания Automobili Lamborghini представила свое видение авангардных технологий и современного дизайна.

Lamborghini — жизнь в стремительном ритме

Стефано Доменикали (Stefano Domenicali), председатель правления и исполнительный директор Automobili Lamborghini, лично приветствовал гостей. Увлекательное путешествие в мир Lamborghini отразило историю культовых моделей марки, дополненную обзором последних наиболее значительных разработок. Также на выставке был представлен новый суперкар Huracán EVO Spyder в зеленом цвете Verde Selvans, мировая премьера которого состоялась на Женевском автосалоне 2019.

Huracan_EVO_Spyder_2

Посетители смогли ознакомиться с выдающимися характеристиками суперкаров, особенностями системы управления динамикой автомобиля LDVI (Lamborghini Dinamica Integrated Vehicle) и новыми возможностями подключения посредством 8,4-дюймового дисплея системы HMI. В студии Ad Personam у гостей была возможность персонализировать суперкар эксклюзивными элементами при помощи виртуального конфигуратора. Более того, гоночный симулятор и технологии виртуальной реальности позволили всем желающим ощутить себя профессиональными пилотами на треке за рулем суперкара Lamborghini.

Huracan_EVO_Spyder

Завершающая часть выставки была посвящена центру дизайна Lamborghini Centro Stile, создающему легендарный облик суперкаров. Здесь были представлены изготовленные вручную образцы, скетчи и масштабные модели. Дизайнеры Lamborghini наглядно.

Lamborghini — жизнь в стремительном ритме

Специальным гостем выставки стал дизайнер и архитектор Фабио Новембре (Fabio Novembre), создавший художественное оформление экспозиционного пространства Lamborghini – DBOX. Аккомпанементом неповторимому звучанию двигателя Lamborghini послужило живое выступление скрипачки Стефани Чайлдресс (Stephanie Childress).

Партнеры проекта Интерактивной лаборатории «Interactive Lamborghini Lab»:

Riva 1920 представил коллекцию мебели из натурального дерева Authentic Living, созданную Каримом Рашидом
(Karim Rashid) в сотрудничестве с Lamborghini.

Bodyfriend представил массажное кресло, превосходящее аналоги за счет использования последних
медицинских разработок и неповторимого дизайна спортивных суперкаров Lamborghini.

Zambaiti Parati представил итальянскую коллекцию эксклюзивных настенных обоев Lamborghini Living Collection,
созданную в сотрудничестве с маркой.

Alcantara поставляет одноименный материал для оформления интерьера суперкаров Lamborghini. Его
технические, эстетические и тактильные свойства гарантируют пассажирам невероятные ощущения.

IMSIM предоставил гостям вечера возможность сесть за руль виртуальных спорткаров Lamborghini Huracán Evo и
Aventador SVJ.

На тему:

  Article "tagged" as:
Automobili Lamborghiniинтерактивная выставкаМиланская неделя дизайна
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Почитатели VW и Audi похвастались машинами в Логойске

Почитатели VW и Audi похвастались машинами в Логойске 0

Volvo обновляет модельный ряд

Volvo обновляет модельный ряд 0

BMW 2-ой серии

BMW 2-ой серии 0