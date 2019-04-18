HabaNiro и Stinger GTS блистают на Манхэттене

Компания KIA Motors представила свой взгляд на будущее электромобилей,и это будущее выглядит ярким и жгучим.

Концептуальная модель HabaNiro – полностью электрический полноприводный четырехместный автомобиль, зовущий к приключениям. Запас его автономного хода (AER, All-Electric Range) превышает 480 км (300 миль), он оснащен системами автопилотирования пятого уровня (полностью автономное управление), имеет двери с системой открывания «крыло бабочки» и предлагает настолько передовые технологии, что они превосходят те, что были необходимы для высадки людей на луну. Это не просто вычурный концепт-кар, которому никогда не предстоит встать на серийное производство, а прозорливый взгляд в будущее систем мобильности – в эпоху, когда в автомобилях будут гармонично сочетаться дизайн, технические возможности, польза и творчество.

“Мы хотели, чтобы этот концепт-кар был комфортен при поездках в городе, великолепно справлялся с извилистыми дорогами на океанском побережье, позволял уверенно отправляться во внедорожные путешествия к приключениям в диких уголках природы, “- рассказывает вице-президент по дизайну Американской дизайн-студии KIA (KDCA) Том Кёрнс (Tom Kearns).

Крупные 20-дюймовые колеса с развитым протектором, короткие свесы и рельефные колесные арки HabaNiro подчеркивают сконцентрированную мощь и способности этого автомобиля в любой поездке – хоть в продуктовую лавку, хоть на деловую встречу, хоть в поисках удаленного места для зимней рыбалки.

Абсолютно новый тип автомобиля

В современной терминологии HabaNiro можно отнести к «компактным кроссоверам». Но дать по-настоящему точную классификацию этого автомобиля непросто. Его можно определить как «электромобиль для всего на свете» – «Everything Car», или ECEV. Он может быть городским автомобилем, внедорожником, великолепным рабочим кабинетом или автомобилем для поездок за приключениями.

Облик, заряжающий энергией

Дизайн HabaNiro во многом определяется энергичным и взаимодополняющим сочетанием защитного обвеса цвета «серый металлик» (охватывающего передние колеса и продолжающегося по бортам автомобиля) и аэродинамической панели красного цвета Lava Red, которая задает форму задним стойкам крыши и продолжается наверху, на самой крыше. Два этих элемента формируют насыщенный энергией и устремленный вперед образ, своеобразный жест, говорящий, что HabaNiro готов к старту. Эта скрытая энергия движения вперед усиливается единой элегантной линией, опоясывающей переднюю часть концепт-кара, продолжающейся по его «линии плеч» и завершающейся динамичным «указанием» на задние колеса.

Передняя часть HabaNiro напоминает голову акулы, в том числе и щелевидным зазором-«пастью», заполненным блестящими черными алюминиевыми «зубами», похожими на ребра радиаторов в сложном электронном оборудовании. Архитектура электромобиля позволила максимально раздвинуть колеса по углам кузова, что делает Haba Niro визуально шире и увереннее.

Матово-алюминиевые панели защит, фрезерованные из алюминия буксировочные крюки, акцентированные алюминиевые вставки, окрашенные анодированием в цвет Lava Red, а также рельефное название модели HabaNiro дополняют великолепный вид автомобиля, подчеркивая его готовность к внедорожным приключениям.

Пульсирующие в такт сердцу дневные ходовые огни концепт-кара как будто подчеркивают энергию HabaNiro, заявляя: «Я – живой!».

Салон с набором самых высокотехнологичных решений

Распахивающиеся вверх в форме «крыла бабочки» четыре двери HabaNiro сразу же намекают, что интерьер концепт-кара имеет ориентированный на далекое будущее дизайн. Отделка салона в цвете Lava Red выглядит страстно и насыщенно. Интерьер современен и просторен, установленные на мощных отдельных консолях передние сиденья с тканевой отделкой как будто парят внутри объемного салона. Эффект современности и разгруженности салона усиливается за счет отсутствия прямоугольных экранов и традиционных кнопок и переключателей.

Вместо этого HabaNiro оснащен проекционным дисплеем, занимающим всю ширину лобового стекла, управление которым осуществляется с вогнутой акриловой панели приборов, представляющей из себя большой интерактивный дисплей-тачпад, использующий технологию тактильного отклика Sensory Light Feedback (SLF). Система обмена элементами управления TOSS (Technical Option Sharing System) позволяет передвигать значки, соответствующие той или иной функции автомобиля по проекционному дисплею, как шахматные фигуры.

Комфорт для находящихся в салоне HabaNiro обеспечивают опоясывающие салон по периметру узкие воздуховоды системы вентиляции PVS (Perimeter Ventilation System), бесшумно и равномерно создающие «воздушный занавес» внутри автомобиля. Через эффектный геометрический рисунок на полу салона мягко сияет амбиентная подсветка. Подсветку LCE (Lighting Color Effect) можно сделать ярче или слабее, а ее цвет и насыщенность можно изменять, подстраивая в точности с настроением, которое царит в салоне.

Когда активируется система автопилотирования пятого уровня – руль и приборная панель сдвигаются вперед, обеспечивая больший простор для тех, кто находится на передних сиденьях. На проекционном дисплее видеосистемы по всей ширине лобового стекла при этом может отображаться информация с мультимедийной системы или какая-то развлекательная программа – к примеру, в долгой поездке здесь можно посмотреть фильм.

Haba Niro также оснащен новой системой эмоциональной адаптации в поездках в реальном времени R.E.A.D. (Real-time Emotion Adaptive Driving), представленной в начале этого года на выставке потребительской электроники CES. Система R.E.A.D. позволяет оптимизировать и персонализировать пространство салона автомобиля на основе анализа в режиме реального времени эмоционального состояния водителя при помощи основанной на искусственном интеллекте технологии распознавания биосигналов.

Система R.E.A.D. концепт-кара HabaNiro также использует технологию отслеживания движения глаз. Когда компьютер распознает желание водителя посмотреть в зеркало заднего вида, верхняя часть лобового стекла превращается в дисплей с углом обзора 180°. Система использует «эмоциональный интеллект», также основанный на искусственном интеллекте.

В будущее!

Кто-то может подумать, что концепт-кар HabaNiro никогда не станет реальным автомобилем, но не стоит быть столь уверенным в этом решении. За прошедшие 18 месяцев KIA вывела на рынок две модели – Stinger и Telluride – к которым публика проявила огромное внимание уже на стадии концепт-каров, и которые после этого достаточно скоро стали серийными. Распахнет ли HabaNiro свои двери-«крылья бабочки»? Возможно не сегодня, но будущее – это удивительное пространство и KIA готова выступать лидером мировой автоиндустрии на пути к этому яркому и насыщенному миру возможностей.

Спортивный фастбек KIA Stinger вышел на мировой рынок около двух лет назад и быстро завоевал популярность. На Нью-Йоркском международном автосалоне 2019 года KIA подарила поклонникам «чистого драйва» еще одну прекрасную возможность убедиться в возможностях самой спортивной модели в линейке марки. Специальная серия Stinger GTS, продажи которой начнутся в США весной 2019 года, выпущена ограниченным тиражом всего в 800 экземпляров. Новая динамическая система полного привода D-AWD – делает управление Stinger GTS еще более интересным и захватывающим. Автомобили специальной серии получили стильные и спортивные элементы из карбона. Яркий оранжевый цвет кузова привлекает еще больше внимания. Stinger GTS безусловно привлечет внимание истинных ценителей драйва.

Нивелируя разницу

Хотя Stinger вышел на рынок относительно недавно, он уже успел отлично себя зарекомендовать. При этом первый в истории KIA автомобиль категории «гран туризмо» смог изменить восприятие марки покупателями. Но глава отдела исследований и разработок Альберт Бирманн, несмотря на все успехи и награды Stinger, был намерен добиться большего.

В итоге была создана новая версия системы полного привода Stinger, вобравшая в себя характер автомобилей с приводом на заднюю ось. Система получила название D-AWD (динамическая система полного привода), она призвана закрыть промежуток в характеристиках между полноприводнымии заднеприводными версиями Stinger GT.

Ниже приведены основные изменения:

Система полного привода дополнена механической блокировкой заднего дифференциала. Он повышает сцепление с покрытием и более равномерно распределяет тягу между задними колесами, когда возникает проворот или проскальзывание одного из них.

Система выбора режимов движения Drive Mode Select делает больший акцент в динамике на задние колеса:

– В режиме Comfort на заднюю ось передается 60% крутящего момента

– В режиме Sport на заднюю ось передается 80% тяги

– В режиме Drift на заднюю ось передается 100% крутящего момента, а при наборе двигателем предельных оборотов происходит удержание включенной передачи без автоматического переключения трансмиссии на более высокую

Обновления в логике работы управляющего блока:

– Контроль заноса и определение момента начала контр руления

– Алгоритм переключения передач

– Система стабилизации

Stinger GTS предлагается как в полноприводной, так и в заднеприводной версии, при этом он оснащен тем же двигателем, что и Stinger GT – V6-битурбо объемом 3,3 литра, имеющим мощность 365 л.с. и крутящий момент 510 Нм. Двигатель агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Внешние отличия:

Окраска кузова в эксклюзивный премиальный оранжевый цвет Federation

Рамка решетки радиатора, корпуса боковых зеркал и боковые воздухозаборники выполнены из карбона

Эмблема GTS на корме автомобиля

Вместо логотипа KIA на крышке багажника – по центру размещена эмблема Stinger, что позволяет автомобилю выглядеть более индивидуально.

Как и подобает истинному «драйверскому» автомобилю, в отделке салона Stinger GTS использованы еще более качественные материалы: рулевое колесо и центральная консоль обтянуты алькантрой, а отделка потолка выполнена из микрофибрового материала Chamude, напоминающего замшу.