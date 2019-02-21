Минздрав будет передавать в МВД данные об алкоголиках и наркоманах за рулём

Минздрав будет передавать данные о наличии или отсутствии у водителей противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами.
Согласно опубликованному документу, данные о том, страдает ли водитель или даже ученик автошколы алкоголизмом или наркоманией, начнут передавать до 31 декабря 2024 года.
Соответствующий законопроект был подготовлен в конце прошлого года. Согласно его схеме, МВД будет получать сведения из реестров государственных и частных клиник.
По идее, это также должно оптимизировать процесс получения водительского удостоверения. Более не нужны будут лишние бумажные документы. Водителю достаточно будет предъявить паспорт и заявление. Остальные документы, в том числе медицинское заключение, будут проверяться в электронном виде.
В базе данных, доступ к которой будет у МВД, будут указаны и ограничения по управлению автомобилем. К примеру, необходимость носить очки или линзы.
Минздрав уже успел развеять опасения насчет нарушения врачебной тайны. МВД не будет получать информацию о тех или иных болезнях водителей.Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru