Будущее коммерческих автомобилей Ford

Электрификация, телеметрические сервисы и стратегические альянсы – основные приоритеты для внедрения в автомобили Ford

Новые электрифицированные автомобили, телеметрический сервис и стратегические альянсы – все это поможет Ford обеспечить большую эффективность бизнеса для бизнес-клиентов в Европе, выбравших коммерческие автомобили бренда, сообщила компания на мероприятии Go Further в Амстердаме.

«Бизнес-клиентам нужны более «умные», более интегрированные решения, построенные вокруг среды «подключенного» бизнеса, – отметил Ханс Шеп (HansSchep), директор подразделения коммерческих автомобилей в Ford of Europe. – Ford предлагает надежные, универсальные автомобили с большим выбором экономичных силовых агрегатов, в том числе электрифицированных, а наш встроенный модем полностью меняет правила игры, позволяя внедрять «умные» решения для коммерческого транспорта, которые помогут эффективнее управлять автопарками и успешнее вести бизнес».

В 2018 году Ford стал маркой коммерческих автомобилей номер один в Европе уже в четвертый раз подряд (данные о продажах на 20 европейских рынках). Прошлый год также стал лучшим для Ford с точки зрения общего объема продаж коммерческих автомобилей за последние 25 лет – было реализовано 380 900 автомобилей, что превышает прошлогодний показатель на более чем 8%.

Электрификация коммерческих автомобилей

Инновационная линейка электрифицированных коммерческих автомобилей Ford предложит обширный выбор силовых агрегатов, которые подойдут для любых сценариев использования бизнес-клиентами.

На мероприятии в Амстердаме был представлен работающий прототип нового полностью электрического Ford Transit – автомобиля, серийное производство которого начнется в 2021. Лишенный двигателя внутреннего сгорания фургон сделает чище и тише улицы городов и позволит значительно снизить эксплуатационные расходы владельцам бизнеса.

Полностью электрический Transit будет предлагаться с различными видами кузова и обеспечит конкурентоспособную грузоподъемность и интегрированные функции связности. При этом новинка будет обладать качеством и надежностью, традиционно ассоциируемыми с автомобилями семейства Transit. Электрическая силовая установка обеспечит приемлемую для городского использования дальность пробега на одной зарядке, которая останется неизменной при любых погодных условиях и не будет значительно меняться на протяжении всего срока службы автомобиля.

Ранее Ford представил Ford Transit Custom с подзаряжаемым гибридным приводом, который предложит возможность движения на электротяге без опасения остаться в нужный момент с опустевшей батареей – первый массовый фургон грузоподъемностью до 1 тонны, который клиенты смогут приобрести уже в этом году. Передние колеса такого Transit Custom приводятся в движение исключительно электрическим мотор-генератором, питаемым литий-ионной батарей на 13,6 кВт. При этом заслуживший множество наград бензиновый двигатель EcoBoost рабочим объемом 1 л служит для увеличения дальности пробега. Целевыми показателями для новой силовой установки являются 50 км пробега исключительно на электротяге и 500 км – при использовании бензинового двигателя. К гибридному фургону вскоре присоединится микроавтобус Tourneo Custom, оснащенный аналогичной силовой установкой.

Для предприятий, работающих в пригородах или условиях медленного городского трафика, технология «мягкого» гибрида с напряжением 48 вольт предлагает возможность значительно повысить производительность при относительно небольших инвестициях в электрификацию транспорта. Первыми в сегменте «мягкими» гибридными силовыми установками EcoBlue Hybrid с середины 2019 года будут оснащаться Transit, Transit Custom и Tourneo Custom.

«Стратегией Ford в сфере силовых установок является разнообразие выбора, позволяющего нашим покупателям коммерческих автомобилей найти электрифицированную версию, которая наиболее полно отвечает их бизнес-задачам», – сказал Гельмут Редер (HelmutReder) директор по развитию модельного ряда в подразделении коммерческих автомобилей Ford of Europe.

Решения для «подключенных» автомобилей

Новейшее поколение «подключенных» автомобилей от Ford использует технологию Ford Pass Connect с бортовым модемом. Постоянное подключение к Интернету позволит компании создать серию интегрированных решений для коммерческих автомобилей, позволяющих бизнес-клиентам управлять автопарком более удобно и эффективно, а в конечном счете – повысить производительность бизнеса.

Ford сообщил на мероприятии “Go Further”, что компания приступила к разработке инновационного решения для управления техническим обслуживанием автомобилей, которое основывается на данных о реальном использовании автомобилей и обладает прогнозирующей способностью. Такое решение является важным шагом на пути к достижению 100% времени безотказной работы для автомобилей в коммерческих автопарках. Первые этапы по разворачиванию это сервиса будут реализованы уже в этом году.

Решение, способное совершить революцию в техническом обслуживании коммерческих автомобилей, позволит «настроить» обслуживание под каждый автомобиль в индивидуальном порядке, а не совершать его в соответствии с фиксированными запланированными интервалами. Датчики, расположенные в ключевых системах автомобиля, будут передавать данные в режиме реального времени, благодаря чему техническое обслуживание будет производиться по мере необходимости, а меры по устранению неисправностей будут предприниматься до серьезных отказов системы. Работа по обслуживанию и ремонту, которая обычно производится раздельно, теперь может быть запланирована на одно посещение, что минимизирует время простоя автомобиля.

Для операторов более крупных автопарков позже в этом году будет представлен программный продукт Ford Telematics, который обеспечит менеджеров автопарка ключевой информацией для принятия решений об оптимизации бизнес-процессов предприятия.

«Подключенные» Ford в составе автопарка предприятия передают в режиме реального времени доступную прежде только официальным сервисам информацию в облако Transportation Mobility Cloud. Оттуда она поступает на экраны компьютеров менеджеров автопарка, которые могут мгновенно оценить исправность, эффективность и производительность каждой единицы транспорта и быстро принять решение о необходимых действиях.

С помощью анонсированного в прошлом году программного продукта Ford Data Services крупные автопарки также смогут получать через облако пакеты данных в специально настроенном формате и бесшовно интегрировать их в свои системы для дальнейшего использования.

Приложение Ford Pass уже оценили тысячи владельцев легковых Ford – оно повышает удобство, безопасность и эффективность использования автомобиля. Новые функции приложения предназначены специально для бизнес-клиентов и позволяют, например, отфильтровать паркинги, исходя из допустимой высоты автомобилей.

Позже в этом году Ford запустит полностью новое приложение Ford Pass Pro, специально предназначенное для владельцев небольших предприятий с автопарком до 5 автомобилей. Это практичное приложение обеспечит владельцев всей информацией и инструментами, необходимыми для поддержания автопарка на ходу.

Стратегические альянсы для будущего

Неотъемлемым условием лидерства Ford в сфере коммерческих автомобилей является использование преимуществ, которые обеспечивают стратегические альянсы и партнерства. Такие союзы усиливают позиции Ford во всех ключевых областях – от создания версий специального назначения до разработки новых продуктов.

Программа Сертифицированных кузовостроителей Ford была расширена и в настоящее время в ней участвуют 100 сертифицированных компаний в Европе. Ford планирует удвоить эту цифру к 2020 году. Каждый сертифицированный партнер-кузовостроитель имеет допуск к заводской информации об автомобиле и Ford тесно сотрудничает с ними для создания более универсальных и удобных для конверсии продуктов – таким стал, например, низкопольный Ford Transit-шасси, производство которого стартовало в 2018 г.

Также расширяется внедрение популярной инициативы Ford «все модели в одном месте», позволяющей клиентам заказать модифицированный кузовостроителем автомобилем у своего официального дилера Ford.

Европейская сеть Транзит Центров играет важную роль в поддержке клиентов на каждой стадии владения автомобилем, от поиска оптимальной версии и силового агрегата до максимизации времени безотказной работы автомобиля. Если в 2014 году их было 750, то сейчас уже 950 Транзит Центров предлагают «пакеты» поддержки клиентам, предусматривающие такие услуги в рамках обещания Transit24, как приоритезацию ремонтов в случае поломок, быстрое обслуживание в присутствии заказчика, продленный рабочий день и срочную доставку запчастей.

В январе этого года Ford Motor Company и Volkswagen AG объявили о заключении первых формальных соглашений в рамках создания стратегического альянса. Согласно условиям соглашений, Ford разработает и будет выпускать для обеих компаний среднеразмерные пикапы, которые появятся в продаже уже в 2022 году. Кроме того, Ford разработает и займется выпуском фургонов большой грузоподъемности для европейских клиентов, тогда как Volkswagen планирует разработать и производить компактный городской фургон.