Lexus поможет своим клиентам 6

До 30 апреля в дилерской сети Lexus на территории РФ действуют специальные предложения на приобретение всех моделей линейки премиальных кроссоверов и внедорожников, а также элегантных бизнес-седанов ES.

Специальные условия предлагаются при приобретении ряда моделей выпуска 2017 и 2018 года в рамках программы обмена автомобилей с пробегом на новые Lexus Trade-in.

Клиенты, воспользовавшиеся в марте программой Lexus Trade-in при приобретении флагманского внедорожника LX, могут получить выгоду 300 000 рублей на автомобили 2017 года и 250 тысяч рублей на модели 2018 года выпуска[i]. При приобретении элегантных бизнес-седанов Lexus ES 200 и ES 250 2017 года выгода составит 200 тысяч рублей, а 2018 года – 150 тысяч рублей[ii]. Престижный внедорожник Lexus GX 2017 и 2018 годов выпуска предлагается приобрести по программе Lexus Trade-in с выгодой 200 000 рублей[iii]. Выгода клиента в рамках данного предложения при приобретении премиального кроссовера RX, RX 350L[iv] и городского премиального кроссовера NX 2017 и 2018 годов выпуска составит 150 000 рублей[v].

В рамках кампании «Один лидер. Больше возможностей», посвященной выходу на рынок Lexus RX 350L, при приобретении этой версии доступны особо привлекательные условия кредитования: с процентной ставкой 10,9% при уплате первоначального взноса от 20% от стоимости автомобиля[vi].

Клиенты, приобретающие в апреле 2018 года премиальный городской кроссовер NX в любой комплектации, могут воспользоваться выгодным предложением по кредитованию с первоначальным взносом от 20% и сниженной ставкой 9,9%[vii].

ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Все клиенты, приобретающие с 1 по 30 апреля 2018 года элегантные бизнес-седаны ES[viii], флагманские внедорожники Lexus LX[ix], престижные внедорожники Lexus GX[x], премиальные кроссоверы Lexus RX и RX 350L[xi], премиальные городские кроссоверы Lexus NX[xii], получают автоматическое подключение к программе Lexus «Помощь на дороге» сроком на три года с момента приобретения автомобиля первым владельцем. Программа «Помощь на дороге» дает клиентам возможность выйти из различных затруднительных ситуаций, которые могут возникнуть в пути, при помощи одного телефонного звонка. Представители Lexus оперативно предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить мобильность клиента с привычным для него уровнем комфорта.

Подробности о специальных предложениях апреля 2018 года и участвующих в акциях Уполномоченных Дилерах Лексус и/или Уполномоченных Партнерах-Дилерах Лексус, информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, установленных у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Уполномоченных Дилеров Лексус и/или Уполномоченных Партнеров-Дилеров Лексус. Информацию о программе Lexus «Помощь на дороге» можно также получить в любое время суток в контакт-центре программы по телефону 8 800 333 85 51 (звонок по России бесплатный).