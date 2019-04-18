Азиатская премьера Cayenne Coupé

Cayenne Coupé дебютирует на Auto Shanghai, одной из крупнейших автомобильных выставок Азии.

Новинка Porsche, которая будет представлена посетителям выставки до 25 апреля, сыграет решающую роль в дальнейшем росте продаж Porsche на китайском рынке.

«Cayenne Coupé – это особое исполнение любимой модели наших китайских клиентов, – отметил на открытии выставки Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG. – Мы дополнили семейство Cayenne автомобилем с совершенно особым и очень сильным характером. Как и в любом другом сегменте, где представлен Porsche, мы хотим, чтобы модель Coupé была самой спортивной в своем классе. Поэтому мы продолжаем целенаправленно развивать наш ассортимент, чтобы дать нашим клиентам то, что они хотят, и привлечь новых – особенно здесь, в Китае, на нашем самом крупном рынке».

Прогрессивный, атлетичный и эмоциональный благодаря индивидуальному дизайну

В 2018 году компания Porsche продала на китайском рынке более 31 000 экземпляров Cayenne. Это на 19 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Благодаря варианту Coupé Porsche намеревается продолжить рост в сегменте SUV. Он получил все технические новинки третьего поколения Cayenne, но благодаря своему индивидуальному дизайну и новым специфическим деталям является более прогрессивным, атлетичным и эмоциональным. Благодаря значительно более покатой линии крыши Cayenne Coupé позиционируется как модель с самым спортивным обликом в сегменте.

Из-за опущенной на 20 миллиметров кромки крыши лобовое стекло и передние дверные стойки расположены более полого по сравнению с Cayenne. Новые задние двери и крылья расширяют заднюю часть кузова на 18 миллиметров. Неподвижный спойлер на крыше во всех моделях Cayenne Coupé комбинируется с адаптивным задним спойлером, который при скорости от 90 км/ч выдвигается на 135 миллиметров и повышает прижимное усилие на задней оси, что положительно сказывается на курсовой устойчивости.

Большая панорамная стеклянная крыша в базовой комплектации – карбоновая крыша в качестве опции

Новый Cayenne Coupé серийно оснащается большой (2,16 м2) панорамной стеклянной крышей. В качестве опции предлагается профильная карбоновая крыша. Карбоновая крыша является составной частью одного из трех опциональных облегченных спортивных пакетов, в которые среди прочего входят пакет Sport Design и новые облегченные 22-дюймовые колесные диски GT Design, а также тканевая обивка центральных частей сидений с классическим клетчатым рисунком. В базовой комплектации новый Cayenne Coupé предлагает пространство для размещения четырех человек. Спереди устанавливаются спортивные сиденья с интегрированными подголовниками, которые гарантируют высокий комфорт и оптимальную боковую поддержку. Сзади Coupé оснащается двумя индивидуальными сиденьями.

Альтернативно без доплаты можно заказать заднее сиденье с тремя посадочными местами. В купе задние пассажиры сидят на 30 миллиметров ниже, чем в Cayenne. Объем багажника составляет 625 литров, что идеально соответствует условиям повседневной эксплуатации, при сложенных задних сиденьях багажный отсек увеличивается до 1540 литров (Cayenne Turbo Coupé: 600 и 1510 литров соответственно). Автомобиль имеет богатую базовую комплектацию, которая включает, например, функционирующий в зависимости от скорости усилитель рулевого управления Plus, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивную подвеску Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono.

К моменту выхода на рынок предлагаются два варианта двигателя: трехлитровый шестицилиндровый с турбонаддувом в Cayenne Coupé развивает мощность 250 кВт (340 л.с.) и максимальный крутящий момент 450 Нм. В качестве топ-модели выступает Cayenne Turbo Coupé, который комплектуется четырехлитровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 404 кВт (550 л.с.) и максимальным крутящим моментом 770 Нм.

Интерес к Porsche в Китае растет

При объеме продаж свыше 80 000 автомобилей Китай в 2018 году по-прежнему оставался самым крупным рынком сбыта для Porsche.

«Захватывающе наблюдать, насколько за последние десятилетия в Китае вырос интерес и энтузиазм по отношению к Porsche», – сказал Йенс Путтфаркен, президент и управляющий директор Porsche China и Porsche Hongkong.

Для растущего сообщества поклонников Porsche на дальнем востоке год назад в Шанхае был открыт первый в Азии центр Porsche Experience. Он располагается на Международном автодроме Шанхая и занимает площадь десять гектаров, на которой посетителей ждут уникальные впечатления от вождения автомобилей Porsche на гоночной трассе и за её пределами.

“Уже более 10 000 человек посетили Experience Center», – сказал Путтфаркен. Кроме того, в 2017 году был учрежден первый официальный клуб Porsche Club China, который в настоящее время насчитывает более 6500 участников. Водители Porsche со всего Китая общаются в этом клубе онлайн и лично, чтобы разделять с единомышленниками общую страсть.”

Информация по расходу топлива

Cayenne Coupé: расход топлива в смешанном цикле 9,4 – 9,3 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле 215 – 212 г/км. Cayenne Turbo Coupé: расход топлива в смешанном цикле 11,4 – 11,3 л/100 км; выбросы CO2 в смешанном цикле 261 – 258 г/км. Данные расхода топлива и выбросов CO2 были рассчитаны по новому циклу WLTP. Пока что обязательными к публикации являются данные, перерассчитанные по циклу NEDC. Эти данные не идентичны данным, полученным в результате прямого расчета по методу NEDC.