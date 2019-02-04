Юбилей Bentley: 100 лет удивительных событий

100 лет истории Bentley и год эксклюзивных мероприятий

В 1919 году Уолтер Оуэн Бентли (Walter Owen Bentley) создал компанию, перед которой ставил цель: «Создать быстрый автомобиль, хороший автомобиль, лучший в своем классе». Этот принцип является ключевым в развитии бренда и помог Bentley стать мировым лидером среди производителей роскошных автомобилей. 10 июля 2019 года Bentley отметит столетний юбилей.

Bentley начинает год, знаменующий вековую отметку в истории развития компании. На Парижском салоне антикварных мотоциклов и автомобилей Retromobile юбилейный год будет отмечен демонстрацией старейшей из сохранившихся до настоящего времени и первой в истории бренда гоночной модели EXP 2. Retromobile станет первым уникальным событием в рамках празднования торжественной для Bentley даты. Салон будет проходить 6–10 февраля в парижском выставочном центре Порт-де-Версаль (Porte de Versailles).

Экспозиция, отражающая эволюцию Bentley за минувшее столетие, предложит гостям выставки уникальную возможность подробно ознакомиться с богатым историческим наследием и современными технологиями британского производителя роскошных автомобилей. Непревзойденный Gran Turismo – новейший Continental GT Convertible – составит компанию легендарному олдтаймеру. Разделенные столетием эволюции индустрии оба автомобиля олицетворяют ключевые ценности Bentley: являются поистине знаковыми представителями класса Gran Turismo, задают стандарты мощности и динамики в сегменте и обладают самыми инновационными технологиями своего времени. В этом году салон Retromobile проводится уже в 44 раз. Ожидается, что он соберет более 120 000 посетителей со всего мира. EXP 2 – старейшая из сохранившихся моделей Bentley и первый гоночный автомобиль марки В первые годы работы компании Уолтер Оуэн Бентли подготовил три прототипа. В октябре 1919 года первую поездку совершил EXP 1 (EXPerimental No. 1), построенный в конюшнях New Street на задворках лондонской Бейкер-стрит. Несколько позднее в этом же году в новой мастерской Bentley в Криклвуде (Cricklewood) был создан многое перенявший у первой версии EXP 2. Третьим стал EXP 3, более известный как «Кэб» (The Cab), – личный автомобиль Уолтера Оуэна.

Официальный представитель «криклвудского» периода EXP 2 в настоящее время является старейшим из сохранившихся на сегодняшний день Bentley и вторым в истории компании автомобилем. Премьера EXP 2 состоялась в 1919 году на автосалоне Olympia Motor Show. Создание автомобиля стало по-настоящему знаковым событием для всей столетней истории бренда. Построенный с учетом накопленного в годы перед Первой мировой войной опыта Уолтером Оуэном Бентли, который, кроме того, стал пионером в использовании алюминиевых поршней, EXP 2 стал также первым Bentley, выигравшим гонку. Под капотом автомобиля был установлен трехлитровый четырехцилиндровый двигатель, обеспечивший максимальную скорость 128 км/ч. Фрэнк Клемент (Frank Clement), инженер-разработчик и гоночный пилот Уолтера Оуэна, за рулем EXP 2 победил в гонке Junior Sprint Handicap, проходившей 16 мая 1921 года на автодроме Бруклендс (Brooklands). Это была первая официальная победа Bentley. На знаменитом овальном треке с профилированными виражами Клемент не просто завоевал первое золото для бренда – он смог опередить нескольких поистине легендарных пилотов.