Bentley представила праздничную коллекцию новогодних подарков в честь своего юбилея

В Bentley Collection зимнего сезона 2019 года представлены подарки для детей, предметы для организации домашнего досуга или развлечений в кругу друзей, изысканные подарки для джентльменов и утонченные – для дам, созданная в честь столетнего юбилея Bentley

Все игрушки и игры от Bentley призваны вдохновлять поколение будущих бренд-энтузиастов Bentley. Для детей любых возрастов и даже для самых юных ценителей Bentley в коллекции подарков найдется нечто особенное.

Для будущих путешественников предлагается детский автомобиль Bentley Ride-On Car, созданный по мотивам модели Continental GT, – в синем Kingfisher Blue или белом цветах. Автомобиль оснащен функциональным рулевым колесом, звуковым сигналом с возможностью выбирать мелодию, а также защитой от опрокидывания – для безопасной, но при этом вдохновляющей и активной игры.

Коллекцию плюшевых мишек Bentley пополнил Teddy в особом исполнении Motorsport. Мишка в фирменной кепке и белом комбинезоне Bentley Motorsport с вышитой на лапе культовой литерой «B» создан специально для начинающих юных гонщиков.

Также, Bentley Collection предлагает множество предметов, которые помогут в организации домашнего досуга или развлечений в кругу друзей и станут отличным новогодним подарком для пригласившей вас в гости семьи.

Кожаный держатель для бутылки и оформленный в том же стиле кожаный поднос станут элегантным дополнением любого интерьера. Фирменный ромбовидный принт Bentley и тисненая крылатая эмблема «B» придают этим созданным в Италии предметам изысканный и утонченный облик. Дизайн пробки с литерой «B» повторяет мотивы эмблемы нового роскошного Flying Spur, а штопор выполнен в форме дверной ручки Mulsanne – оба предмета получили исполнение «матовый хром».

Свечи Nemus 11 с ароматами цитруса, бергамота и эвкалипта наполнят ваш дом свежестью и особой праздничной атмосферой. Свечи Tergus 37 с нотками специй, ириса, шафрана, черного перца, ладана и благородными древесными ароматами помогут создать уютную зимнюю сказку. Дизайнерские подсвечники с фирменным рифлением Bentley упакованы в элегантную подарочную коробку и в комплекте со свечами. Ароматы Tergus 37 и Nemus 11 также доступны в формате большой свечи, обрамленной в элегантное кремовое стекло цвета Portland.

Кольца для салфеток, созданные в честь столетия бренда, станут хорошим дополнением при оформлении праздничного стола. Позолоченные узоры вдохновлены стилем фирменного рифления Bentley, а логотип бренда на внутренней стороне выполнен с помощью лазерной гравировки.

B коллекции для мужчин найдутся подходящие подарки как для поклонников делового образа жизни, так и для любителей путешествий, активного отдыха и роскошных развлечений.

Созданная в Италии сумка Business Overnight из натуральной кожи предлагает удобные отделения для ноутбука, документов и необходимых аксессуаров. Идеальный подарок для тех, кто часто совершает деловые поездки.

Для исключительных выходных идеальным компаньоном станет Heritage Weekender из кожи темно-синего цвета Dark Sapphire с красными, белыми и синими полосами. Для активных путешествий идеально подойдет рюкзак Heritage Backpack, выполненный в аналогичном стиле.

Прекрасным выбором могут стать запонки Facet Knurling станут прекрасным выбором. Эмблема Bentley, выполненная с помощью лазерной гравировки, украшает каждую запонку.

Линзы всех очков Bentley гарантируют превосходную видимость в любых дорожных условиях. Солнцезащитные очки Keyhole Bridge Panto, выполненные в стиле ретро, изготовлены вручную из легкого ацетата и соответствуют высочайшим стандартам. Солнцезащитные очки Classic Aviator выполнены в классическом стиле и отличаются максимальным комфортом, долговечностью и высочайшим качеством исполнения.

Набор для гольфа в фирменной коробке Bentley – отличным подарком для игрока любого уровня. Он включает девять мячей, особая конструкция которых способствует уменьшению завихрений и более высокой скорости для максимальной дальности полета. Мячи для гольфа имеют уретановое покрытие, благодаря чему обеспечивается долговечность и превосходная структура.

Маркеры для гольфа с фирменной литерой «B» из нержавеющей стали с отделкой из черного глянцевого дерева – еще один отличный подарок. На поле игрокам пригодится стильный чехол для таблицы учета результатов, выполненный из высококачественной кожи с подкладкой из замши Highland Hare и украшенный тисненным крылатым логотипом Bentley.

Сумка Golf Cart, изготовленная из кожи и ткани, очень прочная и оснащена отсеком, который позволит сохранить напитки прохладными, и отделением с подкладкой из искусственного меха для ценных вещей.

Для нее Bentley Collection предлагает ряд особенных подарков, которые помогут подчеркнуть безупречный стиль своей обладательницы.

Например, сумка Bentley Mini Mary P, изготовленная в Италии из высококачественной натуральной кожи и выполненная в классическом стиле, станет идеальным аксессуаром.

Портмоне Ladies Zip из мягчайшей натуральной кожи декорировано ромбовидным тиснением, замок молнии мерцает фирменным рифлением Bentley.

Continental Weekender в исполнении из кожи коричневого цвета Burnt Oak или темно-синего Dark Sapphire является элегантным, но практичным аксессуаром для любителей выездных уик-эндов. Эта дорожная сумка удобно размещается в багажном отделении и привнесет еще больше стиля в ваши путешествия к новым и незабываемым местам.

Bentley Beyond – The Collection, новая коллекция от Bentley Fragrances, предлагает превосходные подарки для леди и джентльменов. Их созданием аромата занимаются лучшие французские парфюмеры.

Верхние ноты орриса и янтарного дерева в сочетании с орканоксом, амбранона и бобами тонко создают экзотический и роскошный мускусный парфюм Exotic Musk.

Аромат Majestic Cashmere – это роскошные тропические пляжи Гоа и богемная красота гаваней Аравийского моря. Верхние ноты Smoky Bourbon переплетаются с ароматами Индии, вдохновляясь поразительной архитектурой, сочетающей мотивы индийской, португальской и османской культур.

Wild Vetiver – это симфония о пышных тропических лесах, безмятежных рисовых плантациях и тлеющих вулканах острова Ява, такого разного и загадочного. Восхитительные ноты ливанского кедра, кориандра и амбретты смешиваются с базовыми ароматами орриса, кашемирового дерева и бобов тонка.

Элегантные флаконы для ароматов Bentley Beyond, дизайн которых выполнен в фирменном стиле «кристальных» фар Continental GT, и отделанные кожей колпачки демонстрируют приверженность Bentley высокому качеству ручной работы и самым лучшим материалам.

Созданная в честь столетия Bentley новая коллекция ручек Graf von Faber-Castell поразит коллекционеров и ценителей предметов ручной работы. Корпус ручек коллекции Centenary выполнен из черного металла и декорирован характерным ромбовидным переплетением. В коллекции представлены перьевые, гелевые и шариковые ручки. Утонченный корпус дополняет колпачок с золотым кольцом и фирменной литерой «B» – эксклюзивный дизайн в честь 100-летнего юбилея британского производителя роскошных автомобилей.