Лю Цзян официально вступил в должность генерального директора ООО «Лифан Моторс Рус»

Г-н Лю Цзян обладает 15-летним опытом работы в Lifan Industry, причем 12 лет он успешно продвигал компанию на зарубежных рынках.

Под руководством Лю Цзяна бренд Lifan занял первую строчку по продажам мотоциклов в Таиланде и по продажам автомобилей в Эфиопии. Кроме того, в послужном списке топ-менеджера — вывод мотоциклов Lifan на рынки Бразилии и Египта.

«Россия всегда являлась одним из ключевых рынков для Lifan: восемь лет подряд мы занимали первое место по продажам среди китайских брендов. За этот срок мы реализовали более 170 тыс. автомобилей. Кроме того, нам удалось развить обширную дилерскую сеть в 94 крупных городах страны и достичь высокого показателя удовлетворенности клиентов обслуживанием. Сейчас перед компанией стоит целый ряд вызовов: мы сосредоточимся на интенсивном развитии дилерской сети, оптимизации и развитии бизнес-процессов, а также совершенствовании системы послепродажного обслуживания. Наша новая руководящая команда как раз обладает компетенциями и успешным опытом в этих областях», — подчеркнул Лю Цзян, генеральный директор ООО «Лифан Моторс Рус».

Г-н Кун Шуай уже более 8 лет работает в российском представительстве Lifan, руководил направлением послепродажного обслуживания. Г-н Чжан Цинхуа работает в автомобильном бизнесе более 25 лет, за это время он открыл 17 дилерских центров. В Lifan руководил направлением импорта автомобилей в Китай.