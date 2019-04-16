В следующем году в России могут появится платные перекрестки

В следующем году в России могут появится платные перекрестки
Апрель 16 10:14 2019

Это поможет решить проблему пробок в России, считают в Национальной технологической инициативе “Автонет”.

Так, специалисты предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.

По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.

В “Автонете” опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.

Эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта “Умный город”, рассказал представитель организации. Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Как отмечают в “Автонет”, среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от четырех до 15% потерь ВВП.

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AMSRUS
AMSRUS

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3 комментария

  1. Victor Shurukhin
    Апрель 16, 10:32 #1 Victor Shurukhin

    Это от души… Замечательно. Достойно восхищения. За это вам наша искренняя сердечная благодарность…(с)

  2. Марат Сиразеев
    Апрель 16, 10:57 #2 Марат Сиразеев

    Ха ха ха даи нас даи

  3. Сергей Хотенков
    Апрель 16, 11:15 #3 Сергей Хотенков

    Как метко сказал т-щ Гладышев в “Иване Чонкине”, :Вот и происходит, как бы это сказать,
    круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо
    в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде?
    Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную
    брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин?”

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