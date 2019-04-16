В следующем году в России могут появится платные перекрестки

Так, специалисты предлагают ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы.
По их мнению, автомобилисты будут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок.
В “Автонете” опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.
Эксперимент планируется провести в 2020 году в рамках проекта “Умный город”, рассказал представитель организации. Среди возможных городов, на которых испробуют нововведение, Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.
Как отмечают в “Автонет”, среднемировой негативный эффект от пробок для экономики государства обходится в размере от четырех до 15% потерь ВВП.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru
Это от души… Замечательно. Достойно восхищения. За это вам наша искренняя сердечная благодарность…(с)
Ха ха ха даи нас даи
Как метко сказал т-щ Гладышев в “Иване Чонкине”, :Вот и происходит, как бы это сказать,
круговорот дерьма в природе. И, скажем, зачем же нам потреблять это дерьмо
в виде мяса, молока или хотя бы вот хлеба, то есть в переработанном виде?
Встает законный вопрос: не лучше ли, отбросив предубеждение и ложную
брезгливость, потреблять его в чистом виде, как замечательный витамин?”
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