Renault LBA – компактный и бюджетный вариант появится на рынке в Индии

Представитель головного офиса Renault в Индии сообщил, что скоро появится седан, который будет меньше и дешевле Logan

В разговоре с Autocar, Венкатран Мамиллапалле, бывший вице-президент по закупкам АвтоВАЗа, а ныне возглавляющий головной офис Renault в Индии, сообщил, что в будущем в модельном ряду появится субкомпактный седан, который будет меньше и дешевле Logan.

Сразу стоит оговориться, что новая модель окажется первым седаном в актуальной линейке бренда в Индии. В настоящее время в этой стране продаются Kwid – высокий хэтч с закосом под SUV, кроссоверы Duster, Captur и компактвэн Lodgy. Во-вторых, новинка будет представлена на первых порах исключительно на рынке Индии.

Новый седан Renault носит кодовое обозначение LBA и создаётся на модифицированной версии платформы CMF-A, которая дебютировала на Kwid. Под капотом, по словам Мамиллапалле, будет литровый бензиновый трёхцилиндровый турбодвигатель. О дизелях говорить не приходится, так как в Renault уверены, что маломощные версии агрегатов исчезнут из гаммы к 2023 году из-за ужесточающихся эконорм.

Renault LBA будет короче Logan (4.3 метра), так как на автомобили с габаритной длиной менее четырёх метров действуют налоговые льготы.

Появление этого седана важно для завода Renault Nissan Automotive India Pvt Ltd, чтобы заполнить производственные мощности. В этом также должен помочь субкомпактный кроссовер с индексом HBC, созданный на той же платформе, что и LBA. Он появится в 2021 году. Топ-менеджер сказал о нём, что это будет “уникальное предложение на рынке”.

Напомним, в ближайшее время на рынок Индии выйдет компактвэн Triber, который, как говорят в компании, не имеет аналогов. Индийскому подразделению Renault суждено стать судьбоносным для новой генерации Duster, работы на которым начнутся в следующем году.

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