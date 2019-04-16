Suzuki стала чемпионом в гонке MotoGP впервые за три года

Победу команде Suzuki Ecstar принес испанский гонщик Алекс Ринс.

Гран-при Америк в Остине прошло при ясной и сухой погоде. Это стало приятной неожиданностью для участников и многочисленных зрителей, поскольку накануне гонки шел проливной дождь, из-за которого отменили утреннюю тренировку.

Старт гонки прошел без инцидентов, главные события ждали зрителей ближе к середине. После падений и сходов целого ряда пилотов во главе гонки оказались Валентино Росси и Алекс Ринс на Suzuki.

Испанец успешно провел старт, прорвавшись с седьмой позиции на четвертую. Ринс воспользовался неудачами других гонщиков и мастерски навязал борьбу многократному чемпиону мира – за пять кругов до финиша двух пилотов разделяло около 0,3 секунды.

Ближе к гонцу гонки Ринс пошел в атаку и эффектно обогнал Росси. Итальянец предпринял несколько попыток вернуть первую позицию, но гонщик команды Suzuki Ecstar не пустил оппонента и финишировал лидером гонки с отрывом в 0,6 секунды.

Эта победа стала первой в карьере испанского гонщика в MotoGP, а марка Suzuki выиграла гонку в самом быстром классе впервые за три года после успеха на Гран-при Великобритании в сентябре 2016 года.

Второй пилот команды Suzuki Ecstar Джоан Мир получил штраф от судей и финишировал на 17 позиции.