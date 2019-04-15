Появились специализированные автозаки для инвалидов и женщин с детьми

Появились специализированные автозаки для инвалидов и женщин с детьми
Апрель 15 10:02 2019

Федеральная служба исполнения наказаний России представила спецавтомобили для перевозки малолетних детей (в возрасте до трех лет, содержащихся с осужденными мамами в домах ребенка при женских колониях).

Автомобили разработаны на базе Lada Argus, в них предусмотрены специальные детские автокресла и автолюльки, а на борту под надписью «Медицина» размещено предупреждение «В машине ребенок».

«На этих машинах детей вывозят для оказания медицинской помощи в учреждения гражданского здравоохранения, также используют для выезда на разные досуговые мероприятия, например, в парки, в цирк», — рассказала первый заместитель начальника медицинского управления ФСИН России Ирина Ларионова.

Также сообщается о разработке специальных автозаков для перевозки инвалидов — микроавтобусы оборудованы электрическими и механическими гидравлическими подъемниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне для перевозки инвалидов.

Источник

На тему:

  Article "tagged" as:
автозакинвалидребенок в машине
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Цены на бензин растут как на дрожжах

Цены на бензин растут как на дрожжах 4

В виртуальную реальность с Lexus RC F

В виртуальную реальность с Lexus RC F 1

Сотрудники дептранса будут ездить на такси

Сотрудники дептранса будут ездить на такси 3