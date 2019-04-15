Появились специализированные автозаки для инвалидов и женщин с детьми

Федеральная служба исполнения наказаний России представила спецавтомобили для перевозки малолетних детей (в возрасте до трех лет, содержащихся с осужденными мамами в домах ребенка при женских колониях).

Автомобили разработаны на базе Lada Argus, в них предусмотрены специальные детские автокресла и автолюльки, а на борту под надписью «Медицина» размещено предупреждение «В машине ребенок».

«На этих машинах детей вывозят для оказания медицинской помощи в учреждения гражданского здравоохранения, также используют для выезда на разные досуговые мероприятия, например, в парки, в цирк», — рассказала первый заместитель начальника медицинского управления ФСИН России Ирина Ларионова.

Также сообщается о разработке специальных автозаков для перевозки инвалидов — микроавтобусы оборудованы электрическими и механическими гидравлическими подъемниками для инвалидных кресел и специальными камерами в салоне для перевозки инвалидов.

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