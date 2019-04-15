KIA Proceed shooting brake – имиджевый проект или реальный конкурент? Однодневный тест-драйв

KIA представила в Москве свой очередной дерзкий проект – заряженный ProCeed в кузове shooting brake.

То есть ни больше ни меньше KIA заявила на претензии в конкуренции с CLA от Mercedes и A3 от Audi.

Местом презентации выбрали символичное Сколково. Именно там презентуются самые фантастические российские прожекты. В случае с ProCeed у KIA проект европейский, но не менее утопический. Но, собственно, кто может оспорить способности южнокорейской KIA уже многие годы успешно превращать сказку в быль и воду в вино?

Kia ProCeed стал продолжателем традиций трехдверного купе pro_cee’d, который был весьма успешен в продажах на российском рынке.

И тем не менее трехдверная версия падала в показателях – с одной стороны осенью 2017 объявили о грядущем обновлении анонсировав прототип нынешней модели, с другой стороны сокращалось производство и продажи искусственно «зажимали».

И тут выходит грандиозное обновление и более того в каком кузове! Сама по себе концепция кузова shooting brake – «вещь в себе». Максимально кратко – спорткар с приличным багажником. В этой дисциплине постоянно выступает лишь Mercedes и мы уже рассказывали о его CLA Shooting Brake. Эту модель уже сняли с производства и новая появится только осенью 2019.

Изредка Audi. Они тоже пощекотали бюджет моделью Audi Shooting Brake, но быстро опомнились и через 2 года свернули производство.

А вот к барьеру подошел очень успешный в среднем ценовом сегменте KIA. Продуктовые менеджеры российского представительства KIA заявили, что их конкурентами станут Mercedes CLA Shooting Brake и Audi A3. Главный вопрос заботивший меня весь день тест-драйва – они смогут конкурировать или это блажь?

Как я не пытался переформулировать вопрос, но Управляющий директор КИА Моторс Рус Александр Мигаль успешно уворачивался от обнародования цели:

«Для KIA это исключительно имиджевый проект! Даже если мы откусим от их пирога 3 или 5% – мы сделали это не зря».

Новый флагман линейки KIA: ProCeed двух версий и фиксированных комплектаций в пяти возможных цветах: GT и GT Line. Причем GT Line – младшая версия.

Внешние изменения незначительны, но достаточны для гордости за потраченные почти полмиллиона дополнительных рублей.

Разница в первую очередь в начинке и в незначительных, но приметных внешних атрибутах. В первую очередь уникальный двигатель для ProCeed GT. Но как не странно на тесте особой разницы мы не ощутили – разница в крутящем моменте не заметна. При этом: не плох 1.6, а скорее хорош 1.4 при разнице в полной массе в 30 кг.: 1870 кг. (GT Line) и 1900 кг. (GT).

В начинке (электронных ассистентах) разница, как мне показалось, более весомая. ProCeed GT оснащается передними парковочными датчиками, системой контроля слепых зон (BSD) и ассистентом выезда с парковки задним ходом (RCCW). Также в GT предусмотрено наличие современных систем помощи водителю из комплекса решений DRIVE WISE. В их число входят система удержания в полосе LFA (соответствующая 2 уровню систем автопилотирования), интеллектуальный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке (SCC), ассистент управления дальним светом (HBA), интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS), система распознавания дорожных знаков (SLIF), автоматическая система экстренного торможения (FCA) и система распознавания усталости водителя (DAW).

Дизайн приятен особой атлетичностью. Общими с ближайшими родственниками семейства Ceed являются только передние крылья и капот, а также фары головного света.

В первые мгновения в автомобиле может показаться, что ProCeed тесноват, но теснота логичная – спортивная, аутентичная. По управляемости ProСeed практически аналогичен Ceed sw.

Электронные ассистенты работают прекрасно – проверили на узких рублёвских улочках с по-швейцарски изменчивым рельефом.

Конечно, одного дня мало для теста и полноценному вердикту, но главное понять удалось – соотношения цены и качества оптимальное. Перейдут ли приверженцы европейских марок – Audi, MB и Skoda в корейский клуб? Уверен – да. Да, их будет немного, но их число будет расти.

Но давайте рассуждать так: пришла же Optima GT Line на рынок со стабильной долей? А у кого она забрала покупателей? Так же и ProCeed-ы найдут своих 5-10% своих «маргиналов». Уверен.

30 апреля 2019 года в России стартуют продажи нового KIA ProCeed с кузовом shooting brake.