Новый Mercedes-Benz CLA появится в сентябре и в кузове CLA Shooting Brake

Новый Mercedes-Benz CLA появится в сентябре и в кузове CLA Shooting Brake

Как и четырёхдверное купе CLA, автомобиль Shooting Brake, интерпретируя язык дизайна «Чувственной простоты», превращает салон в невозмутимо-прохладный пользовательский интерфейс для умной цифровой техники. Внешний дизайн демонстрирует элегантную эстетику, которая берет начало от выразительного «акульего носа» (от англ. sharknose) передней части кузова, минует лишённые какого бы то ни было столпотворения деталей боковины кузова с их акцентированными поверхностями и завершается деликатно-мускулистым абрисом задней части кузова. Последняя в случае CLA Shooting Brake обеспечивает решающее преимущество в плане функциональности. Таким образом, он, являясь, как и купе CLA, дизайнерской вещью, предлагает, однако, больше свободы для спонтанных решений – будь то затянувшийся рейд по магазинам или спортивно-туристические вылазки, требующие большей вместительности.

В интерьере CLA Shooting Brake демонстрирует атмосферу купе, характеризующуюся современным, невозмутимо-прохладным обликом и ощущением высочайшего качества. Одновременно он предлагает своему водителю и пассажирам больше простора над головой, на уровне плеч и локтей по сравнению с предшественником. Цифровая среда покупателей автомобилей CLA, относящихся с большим энтузиазмом к технике, интегрирована здесь в интерьер эстетичным и технически передовым способом. Благодаря системе MBUX – Mercedes-Benz User Experience с интеллектуальным интерьер-ассистентом и усовершенствованным распознаванием речи управление всё большим числом функций становится всё естественнее и проще.

Возможностям индивидуализации в случае нового Shooting Brake уделено огромное внимание: речь идёт и о линиях исполнения Progressive и AMG Line.

Тем самым и новый CLA стремится дать ответ на запросы таких клиентов, которые ещё несколько лет назад, озаботившись покупкой машины, даже не задумывались о приобретении себе автомобиля Mercedes Benz. «С помощью особо экспрессивного дизайна купе CLA и CLA Shooting Brake мы апеллируем к молодым индивидуалистам. Новый CLA Shooting Brake, кроме того, предлагает в отличие от своего предшественника ещё больше места внутри – для спортивного инвентаря и много другого», – отметила Бритта Зеегер, член правления Daimler AG, ответственная за сбыт легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Новый CLA Shooting Brake, как и его предшественник, будет производиться на заводе в г. Кечкемет (Венгрия), а на европейский рынок он выйдет в сентябре 2019 г.

Дизайн: спорткар с багажным отделением

В 2015 г. автопроизводитель Mercedes-Benz представил первое поколение CLA Shooting Brake – пятидверный автомобиль, который по своим пропорциям однозначно являясь купе, благодаря своей крыше, изящной дугой простирающейся до самого конца кузова, и своей двери багажника предлагает однако солидный полезный объём. Новый CLA Shooting Brake – это также и дизайнерский автомобиль, своими пропорциями апеллирующий, прежде всего, к чувствам: удлинённый капот, компактное остекление салона с силуэтом окон в духе купе, выразительная атлетичность «плеча» над задней колёсной аркой и плавно ниспадающая задняя часть кузова, чётко указывающая на свои спортивные «гены». От передней до средней стойки кузова линия безрамных окон идентична таковой у купе. Далее линия окон отчётливо уходит вверх, что облегчает посадку на задние сиденья. Протянувшись до задней части кузова, она сужается в итоге до острого угла.

Выразительно наклонённая вперёд передняя часть кузова («акулий нос», от англ. sharknose) и удлинённый капот с эффектными «силовыми» рёбрами играют роль динамичных стилевых элементов. Количество линий характера сократилось: так, например, дизайнеры решили полностью отказаться от линии плеча. Свою структуру поверхности приобретают за счёт деликатных скульптурных выпуклостей.

Тем самым акцентируются силуэт и пропорции, определяющие характер данного автомобиля. Он стал теперь длиннее на 48 мм, на 53 мм шире, но на 2 мм ниже. Плоские фары головного освещения, сильно наклонённый вперёд капот и решётка радиатора в «бриллиантовом» стиле с расположенной в центре звездой формируют типичный облик спорткара Mercedes-Benz. Двухсекционные узкие задние фонари и перенесённый на бампер регистрационный номер свойственны задней части кузова автомобилей GT, где переход от крышки багажника к бамперу выполняется заподлицо. CLA Shooting Brake отличается импозантной статью на дороге и с любого ракурса выглядит атлетичным. Проём его багажного отделения стал значительно шире: 871 мм против 635 мм у предшественника. Кроме того, дверь багажника может также открываться бесконтактным способом – благодаря системам EASY PACK и HANDS-FREE ACCESS.

Интерьер пассажирской части салона идентичен интерьеру купе. Оба варианта CLA отличаются уникальной архитектурой пространства, прежде всего, благодаря авангардному дизайну приборной панели: широкоформатный дисплей располагается на крыловидном корпусе приборной панели совершенно свободно, без козырька над комбинацией приборов. Крыловидный корпус приборной панели без каких-либо визуальных разрывов тянется от одной передней двери до другой. Нижний объём приборной панели отделяется от основного её объёма за счёт визуальной «канавки» и кажется будто парящим перед приборной панелью. Светодиодная подсветка салона усиливает этот эффект, предлагая на выбор 64 цвета, десять цветовых тем и различные спецэффекты в трёх зонах яркости. Сюда включаются также три дефлектора обдува, чей спортивный облик в виде турбин даже без подсветки уже ярко воздействует на органы чувств.

Цифровой дом на колёсах: MBUX учится на ходу

Система Mercedes-Benz User Experience, известная под сокращённым названием MBUX, уже с начала 2018 г. определяет опыт пользовательского взаимодействия в салонах новых моделей Mercedes-Benz, продолжая при этом развиваться от модели к модели в духе современной цифровой эпохи. Большая вычислительная мощь, кристально чёткие дисплеи и графика, персонализация изображения, а также доступные на заказ такие интересные решения, как полноцветный проекционный дисплей и маршрутная навигация с дополненной реальностью; плюс к этому самообучающееся программное обеспечение и голосовое управление, ломающее рамки привычных представлений об автомобиле и начинающее принимать указания водителя или пассажиров после произнесения фразы «Привет, Мерседес!» – система MBUX полностью «заточена» под потребности современных пользователей.

Одно из новейших достижений – интерьер-ассистент MBUX, который обеспечивает возможность интуитивного, естественного управления различными функциями по повышению комфорта и функциями системы MBUX также за счёт распознавания движений пользователя. Он даже способен различать управляющие действия водителя и переднего пассажира, то есть он, например, понимает, на каком из сидений должна быть активирована функция массажа. Система голосового управления понимает вопросы из всё большего числа тематических областей, ищет подходящие ответы, в то время как водитель может сосредоточиться на дороге. Благодаря непрерывному развитию системы могут также учитываться провайдеры контента в конкретных странах.

«Кроме того, голосового ассистента теперь не смогут сбить с толку ради забавы другие пассажиры, поскольку он будет реагировать лишь на команды того, кто последним активировал систему, произнеся ключевую фразу «Привет, Мерседес!», – подчеркнул Саджад Хан, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, курирующий направление CASE, и руководитель отдела Digital Vehicle & Mobility.

Управлением комфортом ENERGIZING: хорошее самочувствие в пути

Ещё комфортабельнее новый CLA Shooting Brake становится благодаря функции управления комфортом Energizing, которая интегрирует в единую сеть различные системы повышения комфорта в автомобиле. Целенаправленно используя функции системы климат-контроля и сидений (подогрев, вентиляция, массаж), а также влияющие на настроение световые и музыкальные эффекты, данная функция создаёт в салоне особую настройку уюта, которая учитывает настроение или потребности пользователя.

Опираясь в своей работе на интеллектуальный алгоритм, фитнес-тренер ENERGIZING COACH рекомендует – в зависимости от ситуации и с учётом индивидуальных факторов – одну из программ, предусмотренных в пакетах ENERGIZING. А если к системе будут подключены умные часы Mercedes-Benz vivoactive® 3 либо совместимое носимое устройство Garmin®, то при формировании этой рекомендации будет также учитываться самочувствие водителя, исходя из уровня его стресса, частоты пульса или качества сна за минувшую ночь. В момент запуска модели данный Сервис не будет предлагаться на территории РФ.

Подвеска: высокая маневренность, но при этом и высокий комфорт

Вместе с купе CLA автомобиль CLA Shooting Brake является обладателем самых спортивных ходовых качеств среди всех моделей нового поколения компактных автомобилей Mercedes-Benz. Заслуга в этом не только увеличенной ширины колеи, придающей новому CLA Shooting Brake более атлетичный облик, но также низкого центра тяжести и оснащения данной модели на серийной основе многорычажной задней подвеской. Подвеска колёс выполнена так, чтобы не только их точно направлять, но и за счёт рычагов сзади, разомкнутых с кузовом в акустическом и вибрационном отношениях, и гидроопор спереди обеспечивать также высокий комфорт качения в сочетании с акустическим комфортом. Стабилизатор увеличенного размера уменьшает тенденцию к кренам кузова.

В качестве опции предлагается адаптивная система регулирования силы амортизации, с помощью которой водитель может варьировать настройку подвески между более комфортной характеристикой и подчёркнуто спортивной её характеристикой. Что касается колёсных дисков, то тут выбор ещё больше. Диаметр предлагаемых колёсных дисков варьирует от 16-ти до 19-ти дюймов, размеры серийно устанавливаемых шин начинаются с варианта 205/60 R 16 и заканчиваются вариантом 225/40 R 19, доступным с завода. А настройка системы ESP® учитывает потенциально высокие скорости в поворотах и динамику автомобиля CLA.

Аэродинамика: комплексное моделирование обтекания помогает в итоге экономить топливо

Аэродинамика была сильной стороной уже самого первого автомобиля CLA. Благодаря комплексному моделированию обтекания на компьютере и окончательной доводке в аэродинамической трубе новый автомобиль сумел остаться по этому параметру на высоком уровне, несмотря на увеличение ширины колеи. Понятно, что показатель Сх= 0,26 уступает показателю купе (0,23), суживающаяся задняя часть кузова которого в силу своей концепции вызывает чуть меньше завихрений. Помимо проблематики, непосредственно связанной с коэффициентом аэродинамического сопротивления, в центре внимания конструкторов-разработчиков было также уменьшение шумов, вызываемых встречными потоками воздуха.

Intelligent Drive: функциональность, перенесённая из S-Класса

CLА Shooting Brake располагает самыми актуальными вспомогательными системами, оказывающими водителю поддержку в режиме кооперации с ним. Таким образом, обеспечивается высочайший в данном сегменте уровень активной безопасности благодаря функциям, заимствованным у S Класса. Благодаря усовершенствованным системам видеокамер и радарных датчиков автомобиль CLA способен заглядывать вперёд на глубину до 500 м и в определённых ситуациях двигаться в полуавтоматическом режиме, например, с комфортной адаптацией скорости своего движения перед поворотами, перекрёстками или круговыми развязками посредством активной системы поддержания безопасной дистанции DISTRONIC, опирающейся в своей работе на данные карт и маршрутной навигации. Здесь предусмотрена также, в частности, интуитивно понятно работающая, активная система контроля перестроения как функциональная составляющая активной системы помощи в рулевом управлении. Если автомобиль будет ещё и оснащён активной системой помощи при парковке в сочетании с системой комфортной парковки PARKTRONIC, то CLA пополнится функцией расширенного автоматического возобновления движения на автомагистралях.