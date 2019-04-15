Камеры на выделенных полосах начали фиксировать нарушения

С пяти московских выделенок с сегодняшнего дня водителям будут приходить штрафы за выезд на них в выходные дни.

Как сообщает редакция журнала “За Рулем“, такое нарушение облегчит кошелек водителя на 3000 рублей и оспорить штраф практически невозможно,

Свой запрет на пяти из них столичные власти объяснили необходимостью бесперебойной работы общественного транспорта и многочисленными жалобами горожан, которые в автобусе в выходной день добирались до места назначения медленнее, чем в рабочий.

Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля введен на:

Ленинском проспекте

проспекте Мира и Ярославском шоссе

ул. Воздвиженке, Кутузовском проспекте и Можайском шоссе,

Нахимовском проспекте, Ломоносовском проспекте и Минской улице,

Нижегородской улице и Рязанском проспекте.

Выезд на выделенные полосы был запрещен сразу, как исчезли таблички 8.5.2.«Только по рабочим дням». С сегодняшнего дня нарушителям начнут приходить штрафы.

Всего в Москве на 14 выделенных полосах камеры начали фиксировать выезд на них.