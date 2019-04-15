Камеры на выделенных полосах начали фиксировать нарушения

Как сообщает редакция журнала “За Рулем“, такое нарушение облегчит кошелек водителя на 3000 рублей и оспорить штраф практически невозможно,
Свой запрет на пяти из них столичные власти объяснили необходимостью бесперебойной работы общественного транспорта и многочисленными жалобами горожан, которые в автобусе в выходной день добирались до места назначения медленнее, чем в рабочий.
Ежедневный режим работы выделенных полос с 14 апреля введен на:
Выезд на выделенные полосы был запрещен сразу, как исчезли таблички 8.5.2.«Только по рабочим дням». С сегодняшнего дня нарушителям начнут приходить штрафы.
Всего в Москве на 14 выделенных полосах камеры начали фиксировать выезд на них.
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