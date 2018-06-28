Новый Ford EcoSport теперь во всех дилерских центрах Ford России 22

Новый Ford EcoSport доставлен ко всем российским дилерам

Компания Ford Sollers сообщает, что новый кроссовер Ford EcoSport поступил во все официальные дилерские центры Ford в России. Покупатели могут лично осмотреть автомобиль и провести тест-драйв, чтобы оценить масштабные изменения во внешности, интерьере и технической начинке одного из самых драйверских и проходимых автомобилей в своем сегменте.

Новый Ford EcoSport приобрел мужественную внешность с большой трапециевидной решеткой радиатора и фарами в стиле новейших кроссоверов и внедорожников Ford. Полностью новый интерьер автомобиля отличается более премиальным дизайном и отделкой. «Парящий» экран мультимедийной системы позволил зрительно облегчить переднюю панель, а центральная консоль стала более эргономичной благодаря уменьшению количества кнопок и их логичному зонированию. Новые кресла комфортнее и при этом легче прежних, для задних предусмотрен новый, более удобный механизм складывания для увеличения места для багажа.

Обновленная гамма силовых агрегатов Ford EcoSport включает новый глобальный бензиновый двигатель Dragon объемом 1,5 л (123 л.с., расход в смешанном режиме менее 7 л), модернизированный двигатель Duratec объемом 2 л (148 л.с.), а также 6-ступенчатые автоматические коробки передач традиционной гидромеханической конструкции, доступные в том числе для двигателя меньшего объема. Впервые на российском рынке стала доступна версия с полным приводом и АКП. Ford EcoSport по-прежнему обладает одним из самых больших в классе клиренсом в 200 мм и небольшими свесами кузова, обеспечивающими превосходные внедорожные качества.

Новый Ford EcoSport предлагается в России в 5 различных комплектациях: Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium, Titanium Plus. Стартовая цена на автомобиль в комплектации Ambiente (доступна только с двигателем 1,5 л и 5-ступенчатой МКП) составляет 959 000 рублей или 909 000 рублей с учетом выгоды по кредиту. Уже в базовой версии автомобиль оснащается полным комплексом электронных систем безопасности, включающим электронная система курсовой устойчивости (ESC), систему предотвращения опрокидывания (RSC) и систему помощи при экстренном торможении (EBA), а также сигнализацию аварийного/экстренного торможения и систему помощи при трогании на подъем. Ford Ecosport Ambiente также оснащается фронтальными подушками безопасности, складывающимся в пропорции 60:40 задним сиденьем, центральным замком с дистанционным управлением.

В комплектации Trend оборудование автомобиля дополняют кондиционер, боковые зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой, окрашенные в цвет кузова, аудиосистема с 6 динамиками, Bluetooth, двумя разъемами USB, цветным дисплеем и управлением на рулевом колесе, пластиковый защитный чехол на полноразмерном запасном колесе. Ford Ecosport Trend предлагается по цене от 1 019 000 рублей за версию с двигателем 1,5 л и 5-ступенчатой МКП (от 964 000 рублей с учетом выгоды по кредиту). Ford EcoSport Trend с двигателем 1,5 л и 6-ступенчатым «автоматом» стоит от 1 089 000 рублей (1 034 000 с учетом выгоды по кредиту), а с двигателем 2 л, АКП и полным приводом – от 1 229 000 рублей (1 174 000 с учетом выгоды).

Комплектация Trend Plus, помимо входящего в Trend оборудования, включает климат-контроль, подогрев передних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и руля, снабженного кожаной оплеткой. В интерьере такой версии штатно устанавливается центральный бокс между сиденьями с подлокотником и удобным отсеком для вещей, а снаружи Ford EcoSport Trend Plus выделяется 16-дюймовым легкосплавными колесами, серебристыми рейлингами на крыше и наличием передних противотуманных фар. Стоимость Ford EcoSport Trend Plus начинается от 1 089 000 рублей за версию с двигателем 1,5 л и МКП (от 1 029 000 с учетом выгоды по кредиту), доплата за автоматическую коробку передач составляет 60 000 рублей, за более мощный двухлитровый двигатель и полный привод – еще 140 000 рублей.

Комплектация Titanium отличается наличием полного комплекта подушек безопасности (7 включая коленную для водителя), мультимедийной системы SYNC3 с цветным сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюймов и функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контролем с регулируемым ограничителем скорости, датчиками дождя и света. Экстерьер Ford EcoSport Titanium дополнен 17-дюймовыми легкосплавными колесами, хромированной решеткой радиатора, фарами с интегрированными светодиодными ходовыми огнями, серебристыми защитными накладками на бамперах. Цена автомобиля в такой комплектации начинается от 1 209 000 рублей (1 144 000 с учетом выгоды по кредиту) за версию с двигателем 1,5 л и АКП. Стоимость двухлитровой версии с АКП и полным приводом составляет 1 349 000 рублей (1 284 000 с учетом выгоды по кредиту).

Топовая комплектация Titanium Plus дополнена камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, системой бесключевого доступа в автомобиль Keyless Entry и обивкой салона из ткани и комбинации натуральной и искусственной кожи. Ford EcoSport Titanium Plus с двигателем 1,5 л и АКП стоит от 1 259 000 рублей (от 1 189 000 с учетом выгоды по кредиту), с двигателем 2 л, полным приводом и АКП – от 1 399 000 рублей (от 1 329 000 с учетом выгоды по кредиту).

Ford EcoSport является глобальной моделью Ford, производство компактного кроссовера, обладающего высокой проходимостью на бездорожье и великолепной управляемостью на асфальте стартовало в 2003 году. В настоящее время Ford EcoSport предлагается на рынках Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии и Африки. Кроссовер выпускается на 6 заводах компании в 6 странах мира, производство по технологии полного цикла на заводе Ford Sollers в Набережных Челнах началось в декабре 2014 года. С момента старта продаж в России оценить преимущества Ford EcoSport смогли уже почти 20 000 россиян.