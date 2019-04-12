Полиция возбудила дело против футболиста Аяза Гулиева

В отношении футболиста “Спартака” Аяза Гулиева заведено административное дело по факту проезда на запрещающий сигнал светофора после инцидента на Краснопрудной улице в столице.

Чуть ранее стало известно, что в среду утром Гулиев, находясь за рулем иномарки, не пропустил пешеходов и задел гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между Гулиевым и Эли произошла драка, в результате которой футболист сломал американцу нос.

По сведениям СМИ, Гулиев несколько раз извинился перед пострадавшим и предложил оплатить визиты к врачам.

Впрочем, Эли от госпитализации отказался. Кроме того, он написал заявление о том, что не имеет претензий у полузащитнику “Спартака”.

Футболист Аяз Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака» и ещё раз – перед избитым им мужчиной. Он заявил, что ему очень стыдно – и это станет ему уроком на всю жизнь.

Со своей стороны руководство «Спартака» уже заявило, что примет строгие меры к Гулиеву – скорее всего, речь идёт о крупном денежном штрафе.

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