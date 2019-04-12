Jaguar XE SV Project 8 установил новый рекорд на автодроме в Дубаи

Автомобиль в стандартной четырехместной конфигурации преодолел круг автодрома Дубай длиной 5,39 км за 2 минуты и 18,81 секунды.

Модель, разработанная на базе седана Jaguar XE, – это максимально подготовленный к гоночным соревнованиям представитель всей модельной линейки, спроектированный и созданный подразделением Special Vehicle Operations. Чтобы сохранить эксклюзивность самого мощного и маневренного серийного Jaguar, а также его ценность для коллекционеров, британский бренд планирует произвести и запустить в продажу не более 300 экземпляров.

Ранее этот четырехдверный седан уже побил два рекорда скорости. Так, в ноябре 2017 года он стал самым быстрым серийным автомобилем на трассе Нюрбургринг Нордшляйфе длиной 20,8 км, а в сентябре прошлого года – на гоночном треке Лагуна Сека в Калифорнии.

Новый рекорд скорости был установлен пилотом и инженером Jaguar Land Rover Хави Баррио Дуато (Xavi Barrio Duato). В этом ему помог богатый водительский опыт, приобретенный за десятилетия работы в Испании и Китае.

Салман Султан (Salman Sultan), региональный менеджер по PR и SMM Jaguar Land Rover MENA:

«Нюрбургринг – это великолепная площадка для автопроизводителей, позволяющая испытать свои силы, но это лишь один гоночный трек. В случае с Jaguar XE SV Project 8 нашей целью было доказать, что это самый быстрый четырехдверный седан в мире. Мы смогли добиться этого с помощью целой серии рекордов, установленных на различных трассах по всему миру в разных дорожных и погодных условиях. Для нас очень важно, что автодром Дубай – один из всемирно известных гоночных треков – добавился к списку достижений и скоростных рекордов, установленных этим мощным автомобилем. Выступление на этой трассе стало очередной демонстрацией невероятной динамики Jaguar XE SV Project 8».

Ограниченная серия Jaguar XE SV Project 8 – это модель, созданная силами команды Special Vehicle Operations в новом техническом центре SV в британском Уорикшире.

Захватывающее сочетание мощности, динамики и управляемости полноприводного автомобиля стало результатом ряда усовершенствований. Среди них представлены легкие алюминиевые и углеволоконные панели и 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 600 л.с. В результате четырехдверный седан от Jaguar способен развить скорость до 320 км/ч и разогнаться с места до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.