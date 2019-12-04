Tesla проехала миллион километров и не сломалась

Водитель из Германии утверждает, что всего за пять лет проехал на Tesla Model S миллион километров и машина ни разу не сломалась

Если его слова подтвердятся, то Tesla подвинет в рейтинге надёжности автомобили Toyota и Volvo – как сообщает Life.

А чему там ломаться

Ключевые места износа любого автомобиля — это самые важные узлы. Двигатель, подвеска, коробка передач, система охлаждения. От всех этих «недостатков» Илон Маск, создавший электромобили Tesla, решил избавиться ещё в модели Roadster. В серийной Tesla Model S принцип отказа от всего лишнего был возведён в абсолют. В результате на свет появилась практически идеальная машина, которую и обслуживать почти не нужно. Но в случае с Tesla не всё так просто.

Занимательная арифметика

Любимая тема для споров среди автолюбителей — выгода от использования электромобилей.

Применительно к Tesla стоит сказать, что хотя бы примерно понять плюсы и минусы автомобиля можно, лишь проживая в США или странах Западной Европы: там есть сеть зарядных станций и климатические условия не такие суровые, как в России. Стоит сказать, что реальный запас хода Tesla при эксплуатации в какой-нибудь Норвегии будет существенно меньше, чем в солнечной Калифорнии.

Немецкое счастье

Обычный водитель из Германии Хансйорг Гемминген умудрился всего за пять лет проехать на Tesla Model S более 1 млн километров. Такой пробег стал рекордным не только для Tesla, но и для электромобилей вообще. Езда на машине — хобби для Геммингена, и в день он проезжает по 600 километров. Правда, при таких пробегах заряжать батарею приходится по два раза в сутки: запас хода Tesla P85 с батареей повышенной ёмкости — всего 500 километров.

За всё время использования на обслуживание автомобиля, по словам владельца, было потрачено не более 13 тыс. евро, а последнее ТО на пробеге в 900 тыс. километров не выявило абсолютно никаких проблем с машиной. В 2019 году Tesla представила новые Model S с доработанными электромоторами и АКБ повышенной ёмкости, но запас хода удалось повысить только на 10 процентов, до 595 километров.

А теперь вопросы

Даже если очень любить машину и путешествия, то проезжать по 600 километров в день очень тяжело. Если учесть особенности Европы и протяжённость дорог и магистралей, то при пробеге в 600 километров в день можно проехать большую часть дорог европейского континента за пару месяцев.

Если гипотеза с такси верна, то дело раскрыто — ездить на электромобиле в Германии удобно: дороги хорошие, везде есть зарядные станции.

Сколько всё стоит на самом деле

Владелец автосервиса в Берлине и наш бывший соотечественник Александр Ремм отмечает, что за 6 лет беспрерывной езды любой бензиновый или дизельный двигатель «съел» бы масла, фильтров и обслуживания минимум на 10 тыс. евро.

«Масло, фильтрующие элементы, работа, замена некоторых узлов и агрегатов — это да, примерно 10 тыс., может, даже больше — с учётом износа двигателя на топливе», – Александр Ремм.

Исходя из того что владелец Tesla Model S потратил на обслуживание 13 тыс. евро за (практически) шесть лет владения, нужно отметить, что большую часть всех неисправностей ему устраняли по гарантии. Именно по этой причине остальные поломки выглядят на фоне пробега в миллион километров «копеечными».

Правда, самые серьёзные рекорды по общему пробегу по-прежнему принадлежат автомобилям с ДВС. Тройку лидеров закрывает BMW 3-й серии в кузове E30, последний хозяин которого зафиксировал пробег в 1,7 млн километров. Серебро — у греческого таксиста Грегориуса Сочинигеса и его Mercedes-Benz 240D. На нём с момента выпуска удалось проехать 3,2 млн километров.

Но первое место остаётся неизменным уже несколько лет подряд. Американец Ирв Гордон на своём Volvo P1800 сделал невозможное: с 1966 по 2013 год пробег машины составил 4,5 млн километров. Этого расстояния хватит, чтобы несколько раз слетать до Луны и обратно.

Автомобильные инженеры отмечают, что пробег Tesla в миллион километров — далеко не предел. Деталей с повышенным износом в автомобиле практически нет, вся подвеска и тормозные механизмы взяты от существующих автомобилей Mercedes. Кандидат технических наук, инженер и специалист по проектированию автомобильного транспорта Олег Добросельский пояснил, что ничего сложного в конструкции автомобилей Tesla нет и не может быть в принципе.

«Мы говорим об автомобиле в чистом виде. Есть четыре колеса, но нет зон повышенного риска. Не надо следить за температурой двигателя, не нужно думать, что сломается «коробка». Сел, включил, поехал. Меньше думаешь и больше ездишь», – Олег Добросельский.

Что касается автомобиля Tesla Model S P85, который принадлежит немцу Хансйоргу Геммингену, то сейчас его изучает специальная комиссия, представляющая Книгу рекордов Гиннесса. Если заявленные водителем данные подтвердятся, то мировой рекорд по пробегу для электромобилей будет зафиксирован официально.