Honda закроет свой завод в Турции в 2021 году

Honda закроет свой завод в Турции в 2021 году
Апрель 11 16:03 2019

Завод Honda в провинции Коджаэли в Турции с 2021 года прекратит свою работу

Автомобильный концерн Honda с 2021 года прекратит работу своего завода, который расположен Honda в провинции Коджаэли в Турции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

Решение о закрытии предприятия было принято в связи с пересмотром глобальной стратегии развития корпорации и необходимостью направить дополнительные ресурсы на производство электромобилей, поскольку их доля на мировом рынке быстро растет. Сеть дилерских центров Honda на территории Турции при этом останется без изменений.

2018 Honda Civic Sedan

Завод в провинции Коджаэли был открыт в 1997 году. В настоящее время там производится 38 тыс. седанов Civic в год. На предприятии работает около 1,1 тыс. человек. В прошлом году в Турции было продано порядка 28 тысяч автомобилей Honda.

Ранее концерн объявил о закрытии своего единственного предприятия на территории Евросоюза – в Суиндоне на юго-западе Великобритании – в 2021 году.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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