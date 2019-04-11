Honda закроет свой завод в Турции в 2021 году

Завод Honda в провинции Коджаэли в Турции с 2021 года прекратит свою работу

Автомобильный концерн Honda с 2021 года прекратит работу своего завода, который расположен Honda в провинции Коджаэли в Турции. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

Решение о закрытии предприятия было принято в связи с пересмотром глобальной стратегии развития корпорации и необходимостью направить дополнительные ресурсы на производство электромобилей, поскольку их доля на мировом рынке быстро растет. Сеть дилерских центров Honda на территории Турции при этом останется без изменений.

Завод в провинции Коджаэли был открыт в 1997 году. В настоящее время там производится 38 тыс. седанов Civic в год. На предприятии работает около 1,1 тыс. человек. В прошлом году в Турции было продано порядка 28 тысяч автомобилей Honda.

Ранее концерн объявил о закрытии своего единственного предприятия на территории Евросоюза – в Суиндоне на юго-западе Великобритании – в 2021 году.

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