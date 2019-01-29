Собянин поддержал проект запрета на въезд в Москву “неэкологичных” автомобилей

Соответствующую инициативу поддержал мэр Собянин. Речь идёт о машинах с двигателем класса «Евро 0», «Евро 1», «Евро 2» и «Евро 3». Подобные ограничения могут быть введены и в Санкт-Петербурге.По данным Автостата на 1 января 2018 года, в России более 58 процентов машин низкого экологического класса.
Источник:
C 2014 года www.amsrus.ru
Правильно! Пусть снег лежит пока сам не растает..
#GAZA
“Группа ГАЗ” подписала контракт с ГУП “Мосгортранс” на поставку 497 автобусов производства Ликинского автобусного завода для обновления транспортного парка Москвы. Об этом сообщил производитель. Автобусы вместимостью от 75 до 200 человек оснащены мультиплексной системой с диагностикой более 300 параметров работы техники, адаптированы для удобства маломобильных и слабовидящих пассажиров. В соответствии с контрактом автобусы будут поставлены в столицу до конца апреля 2020 года.
Напомните мне, плиз, мы ведь так и не ввели в действие закон о том, что бензин должен быть не менее Евро 5 и он по-прежнему Евро 2?
Или как всегда будет исключение?
Причем к грузовикам это не относится, штрафовать будут камеры, по номерам.
Only registered users can comment.