Собянин поддержал проект запрета на въезд в Москву “неэкологичных” автомобилей

В некоторые районы Москвы могут запретить въезд неэкологичных автомобилей

Соответствующую инициативу поддержал мэр Собянин. Речь идёт о машинах с двигателем класса «Евро 0», «Евро 1», «Евро 2» и «Евро 3». Подобные ограничения могут быть введены и в Санкт-Петербурге. По данным Автостата на 1 января 2018 года, в России более 58 процентов машин низкого экологического класса.

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