Собянин поддержал проект запрета на въезд в Москву “неэкологичных” автомобилей

Собянин поддержал проект запрета на въезд в Москву “неэкологичных” автомобилей
Январь 29 12:31 2019

В некоторые районы Москвы могут запретить въезд неэкологичных автомобилей

Соответствующую инициативу поддержал мэр Собянин. Речь идёт о машинах с двигателем класса «Евро 0», «Евро 1», «Евро 2» и «Евро 3». Подобные ограничения могут быть введены и в Санкт-Петербурге.Москва пробки движение транспорт центр садовое кольцо Новый Арбат парковка остановка общественный транспортПо данным Автостата на 1 января 2018 года, в России более 58 процентов машин низкого экологического класса.

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запрет на въездСергей Собянин
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AMSRUS
AMSRUS

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5 комментариев

  1. Виталий Монахов
    Январь 29, 12:56 #1 Виталий Монахов

    Правильно! Пусть снег лежит пока сам не растает..

  2. Evgeny Pustogachev
    Январь 29, 13:06 #2 Evgeny Pustogachev

    #GAZA
    “Группа ГАЗ” подписала контракт с ГУП “Мосгортранс” на поставку 497 автобусов производства Ликинского автобусного завода для обновления транспортного парка Москвы. Об этом сообщил производитель. Автобусы вместимостью от 75 до 200 человек оснащены мультиплексной системой с диагностикой более 300 параметров работы техники, адаптированы для удобства маломобильных и слабовидящих пассажиров. В соответствии с контрактом автобусы будут поставлены в столицу до конца апреля 2020 года.

  3. Dmitry Suvorov
    Январь 29, 13:09 #3 Dmitry Suvorov

    Напомните мне, плиз, мы ведь так и не ввели в действие закон о том, что бензин должен быть не менее Евро 5 и он по-прежнему Евро 2?

  4. Alexey Pasechnik
    Январь 29, 13:13 #4 Alexey Pasechnik

    Или как всегда будет исключение?

  5. Гасан Магомедов
    Январь 29, 14:01 #5 Гасан Магомедов

    Причем к грузовикам это не относится, штрафовать будут камеры, по номерам.

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