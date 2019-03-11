УАЗ начал выпускать детали рулевого управления с лазерной маркировкой

УАЗ расширил список деталей с лазерной маркировкой

Ранее уже был налажен процесс маркировки комплектующих для двигателей ЗМЗ с четырьмя и восемью цилиндрами, а теперь отличительные знаки получили рулевые наконечники для внедорожников УАЗ.

Метод лазерной маркировки, используемый на УАЗ с начала 2018 года, является наиболее высокотехнологичным и позволяет защитить конечного потребителя от приобретения контрафактного товара и обеспечить деталь нестираемой маркировкой на весь период эксплуатации.

УАЗ заботится о безопасности покупателей, маркируя компоненты рулевого управления лазером. Рулевые наконечники имеют непосредственное отношение к управляемости автомобиля и его устойчивости на дороге. Поэтому особенно важно, что оригинальные детали, прошедшие испытания и имеющие высокий ресурс, можно будет легко отличить от контрафактной продукции.

«Введение лазерной маркировки на оригинальные запасные части – важнейший шаг в вопросах безопасности покупателей и борьбы с поставщиками контрафактной продукции. Система защиты дает возможность предоставить покупателю качественный и надёжный продукт», – сказал директор по послепродажному обслуживанию компании УАЗ Михаил Федорчук.

УАЗ начал полноценное производство деталей с лазерной маркировкой в первом квартале 2019 года. И активное расширение перечня маркируемой номенклатуры продолжится. До 2024 года правительство Российской Федерации планирует до создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости всех товаров, в т.ч. автомобильных запчастей.