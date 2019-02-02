Corolla нового поколения начинают выпускать в Турции

На заводе Toyota в Турции стартовало производство седана Corolla двенадцатого поколения

Машина рассчитана для продаж в Европе и странах СНГ. Четырехдверка получила бензиновые и гибридную модификации.



На европейском рынке седан Toyota Corolla нового поколения будет доступен с 1.6-литровым бензиновым мотором (132 л.с.), сочетающимся с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором, а так же с 122-сильной гибридной силовой установкой, состоящей из 1.8-литровой бензиновой «четверки» (96 л.с.), двух электромоторов, вариатора и блока никель-металлогидридных аккумуляторов.

В оснащение нового седана вошел комплекс активной безопасности Toyota Safety Sense (TSS) с адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения фронтальных столкновений с автоматическим передним торможением, системой контроля полосы движения, а также системой распознавания дорожных знаков и разметки.

Седан Toyota Corolla 2020 модельного года основан на версии GA-C масштабируемой платформы Toyota New Global Architecture (TNGA), которая помимо одноименных хэтчбека и универсала, была использована при создании седанов Avalon и Camry, а также компактного кроссовера C-HR. Премьера гибридной и ДВС-версий седана состоялась в ноябре прошлого года.

Гибридный седан стал самой экономичной Corolla за всю историю модели. Средний расход в цикле WLTP – 4.3 л/100 км. Автомобиль может передвигаться исключительно на электротяге, а заряд аккумулятора восстанавливается за счет системы рекуперации энергии при торможении. Комбинированный расход топлива для версии со 1.6-сильным «атмосферником» заявлен на уровне 6.1 л/100 км.