Продажи компании Geely в России выросли

Компания Geely по-прежнему демонстрирует высокий рост продаж: за июнь 2019 года в России реализовано 944 автомобиля

Продажи увеличились на 295% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (239 единиц) и на 28% по сравнению с маем 2019 года (736 единиц). Суммарные продажи за январь-июнь 2019 на 284% выше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляют 4032 единицы. Более того, за первые полгода 2019 реализовано больше автомобилей Geely, чем за весь 2018 год (3352 единицы).

Сохранять стабильный рост продаж на фоне падения российского авторынка компании Geely позволяют высокие стандарты качества, грамотная ценовая политика, проводимая компанией на российском рынке, а также расширение дилерской сети Geely.

Появление на российском рынке в феврале 2019 года новой мощной версии Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом также положительно влияет на рост продаж. Кроссовер Geely Atlas до сих пор остается главным бестселлером бренда.

В рамках клиентоориентированной стратегии марки Geely на российском рынке компания Geely Motors вводит новые гарантийные условия, согласно которым продолжительность гарантии на автомобили возрастет. С 1 июля 2019 года гарантийный срок на автомобили Atlas, Emgrand 7 и Emgrnad X7 2019 года выпуска увеличивается с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Более того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам будет бесплатно предоставляться услуга «Помощь на дорогах» сроком на 2 года, которой клиент сможет воспользоваться в случае возникновения непредвиденной ситуации.